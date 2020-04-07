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Ersin Tatar : "Mücadelemiz bitmedi"

Başbakan Ersin Tatar, BRT'de canlı yayında açıklamalarda bulundu.

07 Nisan 2020 Salı 17:20
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Ersin Tatar : "Mücadelemiz bitmedi"

Başbakan Ersin Tatar, BRT'de canlı yayında açıklamalarda bulundu.

ERSİN TATAR'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Dünya Sağlık Günü dolasıyla bakanlığımıza ziyaret gerçekleştirdim.

Bu önemli ve kritik günlerde Sağlık Bakanlığımız tüm personeliyle birlikte virüsle mücadele ediyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin önerileriyle 10 Mart itibariyle charter uçuşların durdurulması, okulların kapatılması, devlet dairelerinin kapatılması ve özel sektör işletmelerin kapatılmasıyla ciddi önlemler almış olduk.

İngiltere Başbakan'ı Boris Johnson'a geçmiş olsun dileklerimizi ilettim.

İngiltere bile bu kadar kötü durumdayken biz aldığımız önlemlerle yatay seyirde ilerlemekteyiz.

Mücadelemiz bitmedi. Halkımız çağrımıza uysun ve sokağa çıkmasın. Artık son aşamaya geldiğimizi düşünüyorum.

Yurtdışından ülkeye gelişler azaldığı için ve gelenler karantinada olduğu için virüsün yayılması minimum seviyeye inmiştir.

Yurtdışında eğitim gören ya da tedavi görmeye giden vatandaşlarımızı ülkelerine ve sevdiklerine kavuşturmak bizim görevimizdi.

1000' e yakın vatandaşımızı ülkemize taşıdık.

Yarın son uçak geliyor ülkemize ve bir süre artık uçuş gerçekleştirmeyeceğiz.

Bu karantina hizmetleriyle ilgili bir kapasitemiz vardı bizim de ve artık buna ara vermek zorundayız.

Hükümetimiz iç kaynaklarından yarattığı 30 milyon TL'lik bir bütçe ayırdı bu çalışmalara ve bu kaynağı Sağlık Bakanlığımızın emrine sundu.

Halkımızın duyarlılığı ve uyumu ile coronavirüs salgınını en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum.

Bu süreci bu şekilde atlatırsak, kendi iç dinamiklerimizde yavaş yavaş ekonomik çarkların dönmesi için çalışmalara başlayacağız.

Sağlık çalışanlarımızın fedakarca çalışmaları için onları bu özel günde kutluyorum

Son Güncelleme: 07.04.2020 17:27
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKoronavirüsCoronavirüs
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Gibri 2020-04-07 18:22:54

Ers panik yapma Ahmet Savaşan bu işi çözecek madem atadın , başarılar.

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