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Ersin Tatar, Osman Gazier'e şeref madalyası takdim etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Osman Gazier’i evinde ziyaret ederek Kıbrıs Türk Halkı'nın milli mücadelesine yapmış olduğu üstün hizmetler nedeniyle şeref madalyası takdim ettiği bildirildi.

01 Haziran 2021 Salı 19:32
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Ersin Tatar, Osman Gazier'e şeref madalyası takdim etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osman Gazier’i evinde ziyaret ederek Kıbrıs Türk Halkı'nın milli mücadelesine yapmış olduğu üstün hizmetler nedeniyle şeref madalyası takdim etti.

Toplumsal varoluş mücadelesi yıllarında, Kıbrıs Türk Halkı’nın hak ve çıkarları için Osman Gazier’in kahramanca savaştığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Osman Gazier’in milli mücadelede cesaretle yer alması nedeniyle müteşekkir olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın savunulması için Osman Gazier gibi gazi mücahitlerin gösterdiği fedakarlıkların asla unutulmayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Osman Gazier’e hitaben “Yaptığınız mücadele, bizleri duygulandırmaktadır. Devletim adına şükranlarımı sunuyorum… Devlet unutmaz, devlet en büyüktür… Yaptığınız çalışmalar ve gösterdiğiniz özveriler için sizlere helal olsun” şeklinde konuştu.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar’a, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarOsman Gazier
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