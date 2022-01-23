Ersin Tatar oyunu kullandı

Ülke genelinde kurulan 763 sandıkta 203 bin 792 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şht. Tuncer İlkokulu’nda 145 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Tatar basın mensuplarına yaptığı açıklamada ,”Pandemi döneminde covid koşullarına rağmen Kıbrıs Türk halkı büyük bir mücadele vermiştir. Halkımıza çağrıda bulunuyorum bu çok önemli bir seçimdir. Halkımız oyunu kullansın” dedi.

Ülke genelinde oy kullanma süreci saat 08.00'de başladı ve 18.00'de sona erecek.

Oy kullanma işlemleri sırasında Covid-19 salgını kuralları uygulanıyor.