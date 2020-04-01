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Ersin Tatar: "PCR testi sonuçlarını bekliyoruz"

Başbakan Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

01 Nisan 2020 Çarşamba 18:45
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Ersin Tatar: "PCR testi sonuçlarını bekliyoruz"

Başbakan Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

BAŞBAKAN ERSİN TATAR'IN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

İngiltere'de öğrenim gören çocuklarımız ile Türkiyemizden çalışma ve oturma izni ile gelen toplamda 911 insanımızı 14 günden bu yana 9 tesiste misafir ettik. Bu gün, Malpas Otel’de karantina süresini tamamlayan 207 kişiye hızlı test yaparak 196 kişiyi ailelerine sağlıklı bir şekilde kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
11 yurttaşımız, daha ileri tetkik sürecindedir. PCR testi sonuçlarını bekliyoruz. Bu sonuçların negatif çıkması halinde, bu insanlarımızı da aileleri ile kavuşturacağız.
Bu süreçte, önemli riskler alarak çalışan Malpas Otel yetkililerine ve çalışanlarına; karantina sürecini başarı ile yöneten Sağlık Bakanlığı görevlilerine ve diğer kamu görevlisi arkadaşlarımıza; gerekli hizmetlerin sunulmasında emeği bulunan herkese hükümetim adına teşekkür ederim.
Dikkatliyiz; çalışıyoruz. Görevlilerimiz işlerinin başındadır. Halkımız uyarılarımıza titizlikle uymakta ve mücadeleye katkı koymaktadır. Biz bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKoronavirüsCoronavirüs
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Azmi 2020-04-01 19:19:27

Sana kim söyledi be halkının uyarılara uyduğunu..Bir dışarıya çık da bak be bakalım...Bankalara git,marketlere git,hizmet veren dairelerine git da gör bakalım halkının uyarılara ne kadar uyduğunu..Rüyalarda ezen be Tatar sen ama...

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Hihmet / Uk 2020-04-01 19:29:04

Sen hiç merak buyurma da,biz senin ne kadar çalıştığını /beceriksizliğini ve acizliğini bilirik..Salgından çok daha fazla esas endişemiz bu kötü yönetim aslında, Kıbrıs Türkü olarak kaderimiz bu,Allah yardımcımız olsun....

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vatandaş1 2020-04-01 21:11:49

yalan dolan işiniz kıbrıslı türkün işi yalan dolan sahtekarlık

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