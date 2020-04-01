Ersin Tatar: "PCR testi sonuçlarını bekliyoruz"

Başbakan Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

BAŞBAKAN ERSİN TATAR'IN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

İngiltere'de öğrenim gören çocuklarımız ile Türkiyemizden çalışma ve oturma izni ile gelen toplamda 911 insanımızı 14 günden bu yana 9 tesiste misafir ettik. Bu gün, Malpas Otel’de karantina süresini tamamlayan 207 kişiye hızlı test yaparak 196 kişiyi ailelerine sağlıklı bir şekilde kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

11 yurttaşımız, daha ileri tetkik sürecindedir. PCR testi sonuçlarını bekliyoruz. Bu sonuçların negatif çıkması halinde, bu insanlarımızı da aileleri ile kavuşturacağız.

Bu süreçte, önemli riskler alarak çalışan Malpas Otel yetkililerine ve çalışanlarına; karantina sürecini başarı ile yöneten Sağlık Bakanlığı görevlilerine ve diğer kamu görevlisi arkadaşlarımıza; gerekli hizmetlerin sunulmasında emeği bulunan herkese hükümetim adına teşekkür ederim.

Dikkatliyiz; çalışıyoruz. Görevlilerimiz işlerinin başındadır. Halkımız uyarılarımıza titizlikle uymakta ve mücadeleye katkı koymaktadır. Biz bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız.