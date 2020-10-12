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Ersin Tatar: Rum fanatiklerin eylemi kabul edilemez, onları anladığını söyleyen Anastasiadis’i kınıyorum

Başbakan Ersin Tatar, dün Derinya'da gerçekleşen eylemi kınayarak, Maraş’ı insanlığın yararına açtıklarını, kimsenin bu gerçeği göz ardı edemeyeceğini vurguladı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 18:46
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Ersin Tatar: Rum fanatiklerin eylemi kabul edilemez, onları anladığını söyleyen Anastasiadis’i kınıyorum

Başbakan Ersin Tatar, bir grup Rum fanatiğinin Derinya’da yaptığı eylemleri kınayarak Maraş’ı insanlığın yararına açtıklarının, kimsenin bu gerçeği göz ardı edemeyeceğini söyledi.

Rum Yönetimi ile sağduyulu kesimlerin bu gibi çağ dışı eylemlerin gerçekleşmesini engellemesi gerektiğini belirten Tatar, "Kıbrıs’ta barışın hüküm sürmesini, gerçeklere dayalı bir antlaşma yapılmasını ve bunun Türk-Yunan dostluğuna yol açmasını dileriz" dedi.

Başbakan Tatar'ın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Ancak bunun için sadece bizim arzumuz ve gayretimiz yetmez. Karşı taraftan da böyle bir istek ortaya konulması şarttır. Bir grup Rum’un Derinya’da, kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk İdaresi’nde açılmasını protesto eylemi düzenlemesi barışa değil, gerginliğe, bir anlaşmadan daha fazla uzaklaşmaya hizmet eder.

Biz Maraş’ı insanlığa yararlı olsun diye açtık. Kentin 1974 öncesi sahibi Taşınmaz Mal Komisyonumuza başvuracak ve eğer haklı ise kendisine malı ya geri iade edilecek ya da kendisine takas ve tazminat önerilecek. Avrupa İnsan Haklarının bizden istediği budur. Hal böyleyken Maraş’ın Rum fanatiklerin Derinya sınırında eylem yapmaları kabul edilmezdir, kendilerini ve onları anladığını söyleyen Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i kınıyorum.

Maraş’ı yol haritamıza uygun bir şekilde aşama aşama açmaya devam edeceğiz. Maraş, hayalet şehit olmaktan mutlaka çıkarılacaktır. Taşınmaz Mal Komisyonumuza Maraş’la ilgili 300’e yakın başvuru yapılmıştır. Bunlar günü geldiğinde işleme tabi tutulacaktır. Doğru olan bu yoldur. Yakmak, yıkmakla kimse bir yere varamaz."

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