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Ersin Tatar: "Sağlıklı yaşam vazgeçilmez insan hakkı"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayarak sağlıklı yaşamın, vazgeçilmez bir insan hakkı olduğunu belirtti.

05 Eylül 2022 Pazartesi 10:06
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Ersin Tatar: "Sağlıklı yaşam vazgeçilmez insan hakkı"


Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplum sağlığını koruma ve geliştirme yaklaşımını temel ilke kabul eden, insanların nitelikli bir hayat sürmesini hedefleyen halk sağlığının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:

“Bir ülkede toplumun ayakta kalabilmesi için sağlık düzeyini, gereksinimlerini, var olan ve gelişebilecek sağlık sorunları ile nedenlerini saptamak, çözümler üretmek ve sağlık programlarının oluşturulması önem arz etmektedir.

İçinde yaşadığımız pandemi döneminde, özellikle son zamanlarda iklim krizi ile daha da belirgin hale gelen yangın, sel gibi afet ve acil durumlar, toplum ile çevre sağlığı politikalarının geliştirilmesinin önemini daha da artırmaktadır. Tüm bu durumlarda toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, süreçlerin doğru yönetilmesi, ancak halk sağlığı bilinci ve ilkelerinin gözetilmesiyle mümkün olacaktır.

Bunun en güzel örneğini, 2019 Aralık ayından bu yana yaşanan Covid-19 salgını ile gördük. Bu nedenle halk sağlığı uzmanları ve sağlık çalışanları, içinde yaşadığı topluma önemli bir hizmet sunmaktadır. Covid-19 salgını ile içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, virüsle mücadele edilmesi ve toplumumuzun sağlıklı bir geleceğe sahip olması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm sağlık personeli, canını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Bu duygu ve düşüncelerle sağlığımızı, hayatımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanları ile halk ve toplumsal sağlık politikalarının belirlenmesine katkı koyan halk sağlıkçılarımıza, özverili gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunar teşekkür ederim.”

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