Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti. KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçildi. Tatar, oyların yüzde 51,69'unu aldı. Ersin Tatar, seçim sonuçlarını TRT Haber'de değerlendirdi.

Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Büyük bir mücadeleydi bu. Benimle birlikte çalışan ekiplerimize, milletvekillerimize, parti teşkilatlarıma, halkımıza, son hafta bize destek veren diğer partilere yürekten teşekkür ediyorum.

Bir kere ekonomik sıkıntılar vardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bir de pandemi sürecini yönetmekteyiz. Burada vaka sayısı hemen hemen sıfıra inmiştir. Nasıl başardık? Bir kere karantina uyguluyoruz. Karantina uygulamak demek, buraya gelen yolcunun 7 gün karantina otelinde kalması, onun maliyetinin bizler tarafından karşılanması, iç bulaşın başlamaması için bir tedbir demek. Bütün bunlar ekonomiye yansır. Hem alım gücünü düşürmektedir hem refahı azaltmaktadır. Ben bu ortamda seçim kazandım. Her gittiğim yerde bu ekonomik sıkıntıların yansıması olarak halkın birtakım şikayetleri önüme çıktı.

Çok yorucu ve yıpratıcı bir seçimi halkımızın desteğiyle kazandık. Ben hep bir mücadele adamı olarak görüldüm. Kıbrıs Türk halkına müteşekkirim. Ben hayatımı Kıbrıs davasına adamış bir Kıbrıslı Türk'üm. Geçmişe baktığımızda Ersin Tatar her yerdeydi, her çalışmanın içerisindeydi. Bu onurlu bir makamdır.

Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bana güvendi, bize desek verdiler. Burada bir pandemi hastanesi yapılmıştır. Çok önemli bir hastane kazandırdık bu ülkeye. Bu kadar kısa sürede bu da bir başarıdır. Suyun tekrar buraya akması ve birtakım kamu maliyesine yönelik sıkıntıların aşılması için Türkiye Cumhuriyeti'ni desteklerinden dolayı her zaman olduğu gibi takdir ediyorum. Türk hükümetine ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Yardımcısı Fuat Oktay'a bir kez daha teşekkür ediyorum.