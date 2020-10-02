Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Güvenlik kameralarından tespit edildi
Güvenlik kameralarından tespit edildi
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
5 yıl hapis cezası kararının düşürülmesi talebine ret
5 yıl hapis cezası kararının...
Hırsız teminatla serbest kaldı
Hırsız teminatla serbest kaldı

Ersin Tatar: “Seçimi kazanırsak KKTC güçlenecektir”

Başbakan Ersin Tatar, TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti… Burada yaptığı konuşmada Tatar, seçimi kazanmaları durumunda KKTC’nin güçleneceğini söyledi.

02 Ekim 2020 Cuma 16:11
620 Okunma
Ersin Tatar: “Seçimi kazanırsak KKTC güçlenecektir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret ederek, Başkan Yılmaz Bora ile görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da yer aldı.

Çocukluk yıllarından itibaren başta Yılmaz Bora ve diğer efsanevi komutanların anılarıyla büyüdüğünü ifade eden Başbakan Ersin Tatar, “ Onların varoluş mücadelesi bizim geleceğimize ışık tutmaktadır. KKTC’nin kuruluşu yolunda, Emekleri ödenmez. Gazilerimiz için, şehitlerimiz için bir kez daha minnet duygularımızı paylaşmak isterim” dedi

Tatar, “Bizler KKTC devletinin yaşaması gerektiğini söylüyoruz. Refah içinde, ekonomik çarklarının işlediği bir yapı öngörüyoruz. Anavatan Türkiye’nin de desteği ile ve garantörlüğü ile güvenli bir gelecek istiyoruz. Gelinen aşamada, Doğu Akdeniz’de Mavi Vatanda yaşananlarla, KKTC daha da önemli hale gelmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine vurgu yapan Tatar, “Bizim görüşlerimiz doğrultusunda bir sonuç ortaya çıkar ve seçimi kazanırsak KKTC daha da güçlenecektir. Devlet çatısı altında kalkınma, refaha ve esenlik daha da artacaktır. Egemen eşitlik temelinde bir formüle inanıyoruz. Federal çözümün de artık mümkün olmadığını görüyoruz” diye ekledi.

BORA: “DEVLETİMİZİ SAVUNDUĞUNUZA GÖRE YOLUNUZ AÇIKTIR”     

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni Başkan Yılmaz Bora da, “çok zor bir dönemden geçiyoruz. İnsanlık dışı uygulama yapan Rumların zihniyeti değişmemiştir. Federal çözümü savunanlar, bize Rumların tek bir olumlu tavrını göstersinler. Tek çabaları sıfır asker sıfır garanti. Emellerinde tek engel Türk askeridir” dedi.

Yılmaz Bora, “Bu seçim süreci içinde KKTC’nin varlığını savunan ve Anavatanımız ile hareket etmeyi benimseyen aday bizim adayımızdır. Bugünkü Cumhurbaşkanı ve heyeti haklarımızı masada dile getirmediler, acizlik gösterdiler. Bizim adayımız bellidir. Kimsenin endişesi olmasın. Ayrıca arkamızdan da devletine inanan bir gençlik gelmektedir. Siz devletinizi savunduğuna göre, Anavatan ile yolunuza devam ettiğinize göre yolunuz açıktır” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 kişi tutuklandı
3 kişi tutuklandı
Erhan Arıklı: “Komplo mu? Dandik test kiti mi?”
Erhan Arıklı: “Komplo mu? Dandik test kiti mi?”
Tarım Dairesi, Gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi, Gıda denetim sonuçlarını açıkladı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim