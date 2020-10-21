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Ersin Tatar: “Tüm süreçleri en kısa sürede tamamlayacağız”

Cumhurbaşkanı seçilen UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, PM öncesi yaptığı kısa konuşmada partililere teşekkür ederek en kısa sürede tüm süreçleri tamamlayacaklarına inanç belirtti...

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:04
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Ersin Tatar: “Tüm süreçleri en kısa sürede tamamlayacağız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi (PM) toplandı.

Cumhurbaşkanı seçilen Genel Başkan Ersin Tatar, toplantı öncesi yaptığı kısa konuşmada partililere teşekkür ederek en kısa sürede tüm süreçleri tamamlayacaklarına inanç belirtti.

TÜZÜK GEREĞİ GÖREV GENEL SEKRETERDE

Ersin Tatar, “Beni Cumhurbaşkanı adayı gösterdiniz… Pandemi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadık ve seçimin ertelenmesi ile uzun bir süreç yaşadık. Cumhurbaşkanı olarak beni seçtiniz. Hem partililerime hem de bana oy veren vermeyen tüm halkımıza yeniden bu vesile ile teşekkür ediyorum. Kurultay gününe kadar görevi genel sekretere bırakıyorum, tüzüğümüz o yöndedir. Dün yaptığımız değerlendirmede bunun en kısa sürede olması konusunda mutabıkız. Bunların ayrıntısına bugün gireceğiz. UBP sorumluluk bilinci ile seçim sürecini en iyi şekilde yönetti ve yine sorumlulukla kurultayımızı tamamlayıp ve cumhurbaşkanı olarak ben de (hükümeti kurma) yetkisini arkadaşıma vereceğim…” diye konuştu.

Parti Meclisi (PM) toplantısı basına kapalı olarak devam ediyor...

VATAN MEHMET / KIBRIS POSTASI

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