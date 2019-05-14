Ersin Tatar: UBP olarak üzerimize düşeni biliyoruz

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi toplantısı başladı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan hükümet kurma görevini almasının ardından UBP PM’yi topladı.

UBP PM’nin açılışında kıda bir konuşma yapan Tatar, yarın parti ziyaretlerine başlayacaklarının altını çizdi.

Hükümet kurmak için üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerine vurgu yapan Tatar, sürecin 8-9 gün içerisinde tamamlanmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Tatar şöyle devam etti: Kolisyon şartları bellidir. Görüşmeleri yaptıktan sonra, öncelikli partilerle görüşülecektir. Biz UBP olarak üzerimize düşeni biliyoruz. Bizimle müzakere edecek olan partilerle sorumlulukların bilincinde bir uzlaşı noktasına ulaşbilmek için biran önce hükümetin kurulması için hükümet ve sorunlara çare bulunması için sizden yetki almak için toplanmış bulunuyoruz. Bütün UBP’lilere teşekkür ederim. KKTC’ye hayırlı olsun. İçinde bulunduğumuz koşullarda en erken zamanda bir hükümetin kurulması kaçınılmazdır.