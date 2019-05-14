Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare
Fortnite 9. sezon başladı!
Fortnite 9. sezon başladı!
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç...

Ersin Tatar: UBP olarak üzerimize düşeni biliyoruz

UBP MYK hükümet kurma konusunda UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a görev ve yetki verdi.

14 Mayıs 2019 Salı 17:33
Ersin Tatar: UBP olarak üzerimize düşeni biliyoruz
banner44

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi toplantısı başladı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan hükümet kurma görevini almasının ardından UBP PM’yi topladı.

banner41
UBP PM’nin açılışında kıda bir konuşma yapan Tatar, yarın parti ziyaretlerine başlayacaklarının altını çizdi.

Hükümet kurmak için üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerine vurgu yapan Tatar, sürecin 8-9 gün içerisinde tamamlanmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Tatar şöyle devam etti: Kolisyon şartları bellidir. Görüşmeleri yaptıktan sonra, öncelikli partilerle görüşülecektir. Biz UBP olarak üzerimize düşeni biliyoruz. Bizimle müzakere edecek olan partilerle sorumlulukların bilincinde bir uzlaşı noktasına ulaşbilmek için biran önce hükümetin kurulması için hükümet ve sorunlara çare bulunması için sizden yetki almak için toplanmış bulunuyoruz. Bütün UBP’lilere teşekkür ederim. KKTC’ye hayırlı olsun. İçinde bulunduğumuz koşullarda en erken zamanda bir hükümetin kurulması kaçınılmazdır.

banner22
Anahtar Kelimeler:
UBPErsin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
solcu 2019-05-15 09:22:22

hepsi birbirinden ıskarta. çıkarcılar ordusu

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Ökkeş 2019-05-14 21:45:01

Bakanlık kavgası başladı şimdi mağusalılar-iskeliler-şeherliler.eski koçlar yeni parlaycak olanlar.Tatar reis işin zor çok zor.Taşıma suyuyla ödenen maaşlar bonus tabi

Cevapla
Beğenmedim! (3)
İlgili Haberler
Kısmet 8’inci Kez ABD’de
Kısmet 8’inci Kez ABD’de
Afrika Gazetesi’ne Karikatür Davası’nda beraat
Afrika Gazetesi’ne Karikatür Davası’nda beraat
Kaymakçı:Türkiye’nin gönüllü elçileri olacaklar
Kaymakçı:Türkiye’nin gönüllü elçileri olacaklar

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim