Ersin Tatar vizyonunu açıkladı: “KKTC için artık ayağa kalkma zamanı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, seçim propaganda döneminin başlamasıyla birlikte bu akşam televizyonlardan vizyonunu halka sundu.

Kıbrıs Türk halkının 100 yıldır varoluş ve egemenlik mücadelesi verdiğini söyleyen Ersin Tatar, “Bugün devletimizin, vatanımızın kurucu partisi olan UBP’nin adayı olarak karşınızdayım. UBP’den aday gösterilmek sadece bir gurur meselesi değil, tarihi sorumluluktur” dedi.

“HER KESİMİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM”

Cumhurbaşkanı seçilirse, halkla iç içe olmaya devam edeceğini dile getiren Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkının sorunlara somut çözümler bulmak için çalışacağım. Türkiye ile karşılıklı sevgi saygı içinde iş birliğimizi güçlendireceğim. Hükümetle çalışan, sorunlara çözüm bulmak için çalışan, her kesimin cumhurbaşkanı olacağım. Ayrıştırmayan, bütünleştiren, herkesi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı olacağım” diye konuştu.

Kıbrıs Türkünün, cennet adada, barış, huzur, güven ve rahat içinde yaşaması için mücadele verdiğini aktaran Tatar, “Bu mücadele sadece Kıbrıslı Türkler için değil, Rum komşumuzun da iyiliğini, güvenliğini vermekteyiz” dedi.

“RUM KESİMİ ZİHNİYETİNİ DEĞİŞTİRMEZSE İKİ HALKI BARIŞA GÖTÜRMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Ekonomik açıdan güçlü bir KKTC için çalıştıklarını aktaran Tatar, Rum yönetiminin mevcut zihniyeti değişmeden, iki halkı barışa taşıyacak anlaşmanın mümkün olmadığını kaydetti.

Tatar sözlerine şöyle devam etti:

“Ne kendimizi ne Kıbrıs Türk halkını kandırmaya çalışmayalım. Kıbrıs Türk halkı, iki devletli, iki bölgeli egemen eşitliğe dayalı çözüme hazırdır. Bu çözümü kabul etmeyen Rum kesimi ve onu destekleyen Yunanistan’dır. Bizi 1974 öncesine götürecek hiçbir çözüme Kıbrıs Türk halkı evet diyemez. Kendi kendini yönetmekten asla vazgeçmez.”

Rum tarafıyla görülmeye açık olacağını da belirten Tatar, “Cumhurbaşkanlığında oluşturacağımız uzman danışma heyetiyle alternatif çözüm önerilerini masaya koyacağız. Halkımıza bir 5 yıl daha kaybettirmeyeceğim” dedi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, “tek yol federasyondur, Rum kesimiyle ben anlaşırım” dediğini ancak, iddiasında başarılı olmadığını ifade etti.

Maraş’ın dünya çapında tanındığını anımsatan Tatar, “Maraş’ın bir bölümü 1974’den bu yana yerleşime ve dünyaya kapalı durumdadır. Hedefimiz Maraş’ı 1974 öncesi sahipleri için açmak ve özgürleştirmektir. Oradaki mülk sahiplerinin haklarını gözeterek Mağusa Belediyesi ile açmaktır” dedi.

“MARAŞ’IN AÇILMASI İÇİN YOL HARİTASI HAZIR”

Maraş’ın açılması için yol haritasının hazır olduğunu kaydeden Tatar, Maraş’ın yakında özgürleşerek, hayat bulacağını dile getirdi.

KKTC-Türkiye ilişkilerine değinen Tatar şu sözleri ifade etti:

“Türkiye’nin her alanda bizlere desteği olmasaydı bugünkü konumuzda olmayacaktık. Biz Atatürk’ün ilkelerine sıkı sıkı bağlıyız. Kıbrıs Türk halkının, Türkiye ile arasında koparılmaz bağlar vardır. Türkiye, dış politikadan eğitime, sağlıktan sanayine kadar hayatın her alanında KKTC’nin yanında dimdik durmuştur. Anavatan Türkiye ile, bizleri daha da güçlendirecek, kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı sağlayacak iş birlikleri ve projeler devam edecek. Lefkoşa’daki 100 yataklı acil durum hastanesi, Türkiye’nin pandemiyle mücadele sağladığı önemli bir destektir.”

Pandemi konusunda verilen mücadeleye de değinen Tatar, “Covid-19 dünyada yaklaşık 1 milyon insanına ölümüne yol açtı. Dünyanın önde gelen ülkeleri dahil bu süreçten kötü etkilendi. KKTC olarak olayın en başından itibaren halk sağlığını ön planda utarak kararlar almaya devam ediyoruz” dedi.

Aldıkları her kararın, bilim insanları ve halkla istişare içinde alındığına vurgu yapan Tatar, ekonomiyi de daima göz önünde bulundurduklarını aktardı. Tatar, panik yapmadan, gelişmeleri dikkatle izleyerek adım attıklarını dile getirdi.



Acil durum hastanesinin Ekim ayı başında hizmete hazır hale geleceğini ifade eden Tatar, Lefkoşa’ya yapılacak olan 500 yataklı hastanenin yapımına ise gelecek yıl başlanacağını ve 3 yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

“AKINCI, TÜRKİYE İLE SAĞLIKLI İLİŞKİ KURAMADI”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, 5 yıllık cumhurbaşkanlığı sürecinde, KKTC’nin en büyük destekçisi olan Türkiye ile doğru ve sağlıklı ilişki kuramadığını vurgulayan Tatar,” Akıncı, Türkiye’nin en hassas olduğu konularda dahi laf atmış, sıkıntı yaratmıştır” dedi.

Rum yönetiminin Doğu Akdeniz’de uyguladığı politikaları, Türkiye-KKTC düşmanlığı üzerine kurduğunu anlatan Tatar, “Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yalnızlaştırmak ve Doğu Akdeniz’i KKTC ile Türkiye’ye kapatmak istemektedir” diye konuştu.

“AKINCI’NIN 5 YILLIK DÖNEMİ BOŞA GEÇTİ”

Akıncı’nın 5 yıllık cumhurbaşkanlığı döneminin boşa geçtiğini söyleyen Tatar, Akıncı’nın hiçbir sözünü tutmadığını ifade etti. Akıncı’nın, 2017 yılında Crans –Montana’da, Rumların sıfır asker, sıfır garanti istemesine tavizkar tutum sergilediğini belirten Tatar, “Halkımız icraatçı, halkın çıkarlarını savunan, saraya kapanmayan bir cumhurbaşkanı istiyor” ifadelerini kullandı.

Yapısal bir dönüşüm gerçekleştireceklerini kaydeden Tatar, şu sözleri kaydetti:

“2 ayda bir toplanan halk konseyi yapacağız. Mecliste temsil eden partilerin kendine yer bulabileceği ulusal danışma konseyini hayata geçireceğiz.

Ekonomi, Turizm, yükseköğrenim konseyleriyle sektör temsilcileri ve uzmanları bir araya getireceğiz.

Sporcularımızı, sanatçılarımız, bilim insanlarımızı her yıl düzenleyeceğimiz cumhurbaşkanlığı ödülleriyle teşvik edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın ismine yakışır biçimde yeni salona taşıyacağız.”

“Hep birlikte artık yeter deyip ortak mücadeleyi hepimizin emeğiyle başarıya dönüştüreceğiz” diyen Tatar, yalnızca Lefkoşa değil, Girne, Mağusa, iskele ve Güzelyurt için de başarı geleceğini aktardı.

Artık ayağa kalkma ve yepyeni geleceğe yürüme zamanı olduğunu aktaran Tatar, “Kıbrıs konusunda masaya yeni alternatifler getirecek, Mavi vatandan ülkemize zenginlik getirecek, Türkiye ile ilişkileri güçlendireceğiz” dedi.