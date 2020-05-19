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Ersin Tatar, yangınlarla ilgili teknik ekiplerle görüşme yaptı

Başbakan Ersin Tatar bugün Başbakanlık’ta son dönemde çeşitli bölgelerde çıkan yangınlarla ilgili olarak teknik ekiplerle bir görüşme gerçekleştirdi.

19 Mayıs 2020 Salı 23:59
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Ersin Tatar, yangınlarla ilgili teknik ekiplerle görüşme yaptı

Başbakan Ersin Tatar bugün Başbakanlık’ta son dönemde çeşitli bölgelerde çıkan yangınlarla ilgili olarak teknik ekiplerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Suat Yeldener’in de hazır bulunduğu görüşmeye Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi, Polis Genel Müdürlüğü temsilcisi, İtfaiye müdürü ve KIBTEK temsilcisi katıldı.

Son günlerde meydana gelen yangınların önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, Başbakan Tatar yaz süresince yangınlara karşı hazırlıklı olunmasının gereği üzerinde durarak yeşili, ormanlarımızı, çevremizi Doğayı ve ülkemiz insanlarının korunmasının önemine dikkat çekti ve herkesi sıcaklıkların git gide artmakta olduğu bu süreçte duyarlı ve dikkatli olmaya çağırdı. 

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Ersin TatarYangınOrman YangınlarıKıbrıs Yangın
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