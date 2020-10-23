Ersin Tatar yemin etti, resmen göreve başladı

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar bugün saat 15.00’te Cumhuriyet Meclisi’nde ant içti.
Daha sonra saat 15.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda, saat 16.00’da Dr. Fazıl Küçük Anıt Kabri’nde, saat 16.30’da Rauf Raif Denktaş Anıt Kabri’nde çelenk koyma törenleri düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim ve Tebrik Kabul Töreni ise saat 17.00’de gerçekleştirilecek.
TC CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY DA TÖRENE KATILIYOR
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın yemin törenine katılmak üzere KKTC'ye geldi.