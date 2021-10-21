Ersin Tatar: “Yeni siyasetimizi tüm dünyaya haykırmaya devam ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temasları çerçevesinde Avrasya Hizmet Ödülleri Töreni’ne katılarak, bir konuşma yaptı.

Tatar, konuşmasında Kıbrıs sorununa dikkat çekerek, egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü ve iş birliğini savunacaklarını vurguladı.

“Biz yeni siyaseti, yeni anlayışı tüm dünyaya haykırmaya devam ediyoruz” diyen Tatar, “Kimse unutmamalıdır ki bu milli davayı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütmekteyiz... Geçmişimizi ve tarihimizi iyi bilerek, iyi hatırlayacağız” şeklinde konuştu.

Yeni politikanın hiçbir zaman terk edilmemesi gerektiğine de işaret eden Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Geleceğe baktığımızda büyük Türkiye ile KKTC’nin iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Bizim siyasetimizi kabul etmek zorundasınız. Boşuna uğraşmayın, Rum Cumhuriyeti’ne yama olmayacağız. Biz onların devletini tanıyorsak onlarda bizim devletimizi tanımak zorundadır” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI