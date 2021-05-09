Ersin Tatar’dan AB’ye çağrı: “Kıbrıs konusunda izlediği tek yanlı tutumuna son vermeli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 9 Mayıs “Avrupa Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, AB’ye Kıbrıs Türk halkının egemenlik talebini dikkate alması ve Annan Planı referandumu sürecinde Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Her yılın 9 Mayıs günü ‘Avrupa Günü’ olarak kutlanırken, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusuna bakış açısında kendi temel ilkelerinden uzaklaştığını ve bunlara aykırı şekilde hareket ettiğini üzülerek görmekteyiz. AB’nin Kıbrıs konusunda izlediği yanlı tutumu ise endişe verici olup, çözüm çabalarına büyük zarar vermektedir” dedi.

“GÜNEY KIBRIS AB’DEN ALDIĞI GÜÇLE UZLAŞMAZ TAVRINI SÜRDÜRMEKTE”

Tatar, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“AB’ye tek yanlı ve haksız bir şekilde üye yapılan Güney Kıbrıs, bu üyeliği tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanıp, AB’den aldığı güçle uzlaşmaz tavrını sürdürmektedir. Bu kabul edilemez olup, AB’den beklentimiz ve temennimiz, temel ilkeleri arasında önemli bir yer tutan halkların egemenlik hakkına saygı ilkesi uyarınca, Kıbrıs’ta ayrı bir halk olan Kıbrıs Türk halkının egemenlik talebini dikkate alması ve buna uygun şekilde hareket etmesidir.

“ANNAN PLANI REFERANDUMUNDA AB’NİN KIBRIS TÜRK HALKINA VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMESİDİR”

Bir diğer temennimiz ise 24 Nisan 2004 tarihinde gerçekleşen Annan Planı referandumunda AB’nin Kıbrıs Türk halkına verdiği sözler ile yaptığı vaatleri yerine getirmesidir. AB, referandum sürecinde ‘Kıbrıs Türkleri evet derse izolasyonlar ve ambargolar kalkacak, Kıbrıs Türkleri açıkta ve soğukta bırakılmayacak’ sözünü verirken, ‘Kıbrıs Türkleri evet derse Kıbrıs konusu AB ile müzakerelerinde bir kez daha Türkiye’nin önüne engel olarak konulmayacak’ sözünü de vermişti.

“17 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN VERİLEN BU SÖZLERİN BİR TEKİ BİLE YERİNE GETİRİLMEDİ”

Ama ne var ki aradan 17 yıl geçmesine rağmen verilen bu sözlerin bir teki bile yerine getirilmezken, Kıbrıs Türk halkı Rum’un azınlığı olmaya zorlanmaktadır. İnsan haklarına aykırı olan izolasyonlar ve ambargolar hala daha devam etmekte, Kıbrıs konusu da AB ile müzakerelerinde Türkiye’nin önüne engel olarak konulmaktadır. Tüm bunlar da AB’nin güvenilirliğini sorgulanır hale getirmiş ve büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır.

Bugün, 9 Mayıs ‘Avrupa Günü’nde, Kıbrıs Türk halkı adına çağrım, AB’nin Kıbrıs konusunda izlediği tek yanlı tutumuna son vermesi, egemenlik konusundaki taleplerimizi dikkate alması ve Annan Planı referandumunda verdiği sözleri yerine getirmesidir.”