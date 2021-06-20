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Ersin Tatar’dan Babalar Günü mesajı: “Baban giderse, çocuk kalan yanın gider”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “Baban giderse, çocuk kalan yanın gider” dedi.

20 Haziran 2021 Pazar 10:22
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Ersin Tatar’dan Babalar Günü mesajı: “Baban giderse, çocuk kalan yanın gider”

Sosyal Medya

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir video mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şunları söyledi:

“Bütün babaların, Babalar Günü’nü yürekten kutlar, babam dahil rahmete kavuşanları ise Can Yücel’in şiirinden bu alıntı ile minnetle yâd ederim:

“Baban giderse;

Atan gider, sırtın gider

Çınar ağacın gider yaslanacak yer bulamazsın…

Baban giderse

Aklın gider, canın gider

Şu dağlanmış yüreğinde

Çocuk kalan yanın gider.”

Son Güncelleme: 21.06.2021 00:02
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarBabalar Günü
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