Ersin Tatar’dan Babalar Günü mesajı: “Baban giderse, çocuk kalan yanın gider”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir video mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Tatar mesajında tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şunları söyledi:
“Bütün babaların, Babalar Günü’nü yürekten kutlar, babam dahil rahmete kavuşanları ise Can Yücel’in şiirinden bu alıntı ile minnetle yâd ederim:
“Baban giderse;
Atan gider, sırtın gider
Çınar ağacın gider yaslanacak yer bulamazsın…
Baban giderse
Aklın gider, canın gider
Şu dağlanmış yüreğinde
Çocuk kalan yanın gider.”