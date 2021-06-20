Ersin Tatar’dan Babalar Günü mesajı: “Baban giderse, çocuk kalan yanın gider”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir video mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şunları söyledi:

“Bütün babaların, Babalar Günü’nü yürekten kutlar, babam dahil rahmete kavuşanları ise Can Yücel’in şiirinden bu alıntı ile minnetle yâd ederim:

“Baban giderse;

Atan gider, sırtın gider

Çınar ağacın gider yaslanacak yer bulamazsın…

Baban giderse

Aklın gider, canın gider

Şu dağlanmış yüreğinde

Çocuk kalan yanın gider.”