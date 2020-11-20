Ersin Tatar’dan ‘Çocuk Hakları Günü’ mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda yetişkinler olarak en büyük görevlerimizden birinin çocuk haklarına önem vererek mutlu bir gelecek inşa etmek olduğunu vurgulayan Tatar, “Çocuklar insanlık ailesinin en değerli bireyleridir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Çocuk Hakları Günü mesajı şu şekilde:

"20 Kasım günü, “Çocuk Hakları Günü” olarak anılmaktadır. Bugünü vesile bilerek bu konuda bir farkındalığı her yıl yeniden güncellemek, biz yetişkinler için büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımız bizlerden daha farklı haklara ve korumaya ihtiyaç duyan değerli varlıklarımızdır.

Yaşamımızın gündelik hareketliliği içerisinde her ne yaparsak yapalım, aslında bir yandan da çocuklarımız için yapmaktayız. Her yetişkinin, çocukların bugünü ve geleceği ile ilgili yapabileceği şeyler vardır. Esas mesele bunun farkında olmaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çocuk Hakları konusunda, dünyanın birçok ülkesinden çok ileridedir. Ülkemiz, Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanmış Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni, 12 Mart 1996 tarihinde Cumhuriyet Meclisi’nde onaylamış ve doğrudan kabul etmiştir.

Tüm çabamız, tüm emeğimiz, çocuklarımızın mutlu geleceğini inşa etmektir.

Sadece bir sözleşmeye bağlı olduğumuz için değil, aynı zamanda çocuklarımıza duyduğumuz önem ve hassasiyetimiz için, onlara, dünden daha iyi bir gelecek sunma çabasındayız.

Çocuklar insanlık ailesinin en değerli bireyleridirler.

Çocuklarımızın; barınma, sağlık, eğitim, eşitlik, adalet, özgürlük, barış içinde yaşama ve can güvenliği gibi, vazgeçilemez ve devredilemez haklarını korumanın, sadece çocuklarımızın değil, bu kavramların da geleceği olduğuna inanmaktayız.

Temennim, ülkemizde ve dünyada, tüm çocukların hem bugünlerini hem de yarınlarını mutlu yaşamalarıdır. Bunu sağlamak ise biz yetişkinlerin görev ve sorumluluğudur."