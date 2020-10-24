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Ersin Tatar’ın yemin töreni Rum basınında: “Yeni lider, aynı talepler”

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilerek devir teslim töreniyle Ersin Tatar’ın görevi devralması Rum basınında “Yeni lider, aynı talepler” ve “Tatar iki devlette ısrar ediyor” başlıklarıyla yer aldı.

24 Ekim 2020 Cumartesi 11:17
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Ersin Tatar’ın yemin töreni Rum basınında: “Yeni lider, aynı talepler”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün düzenlenen ant içme ve devir teslim törenleri Rum basınında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi: “Tatar İki Devlette Israr Ediyor – İşgal Bölgelerinde Liderlik Değişimi” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Tatar ve eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın devir teslim töreninde yaptıkları konuşmalara geniş şekilde yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberleri şu şekilde yansıttılar:

Fileleftheros: “İşgal Bölgelerinde Liderler Değişti Talepler Değişmedi – Yeni Lider Aynı Talepler”.

Politis: “Ersin Tatar: Gayrı Resmi Konferansta İki Ayrı Devletli Çözüm”.

Haravgi: “Akıncı: Temiz Vicdanla Gidiyorum – Tatar’ın Yemin Töreninde Katılım Eksikliği”.

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