Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
“Borcunu ödemezsen 11 mermiyi üzerine boşaltıp seni öldürecem”
Kuru sıkı tabancayla tehdit!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
7 yaşından itibaren çocuğa...
7 yaşından itibaren çocuğa...

Ersoy: “2023’te Türkiye üzerinden KKTC’ye yoğun bir yabancı turist akışı sağlayacağız”

KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başbakan Yardımcısı Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu’nu ziyaret etti.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:25
56 Okunma
Ersoy: “2023’te Türkiye üzerinden KKTC’ye yoğun bir yabancı turist akışı sağlayacağız”


Ataoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin KKTC turizmine katkısının yadsınamaz olduğunu belirtti ve “Sizi kendi evinizde ağırlamak bizim için ayrı bir önem arz ediyor” dedi.

Ataoğlu, Barbarlık Müzesi’nin yeniden açılması yönünde katkı koyan herkese de teşekkür etti.

-Ersoy: “2023’te Türkiye üzerinden KKTC’ye yoğun bir yabancı turist akışı sağlayacağız”

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise sıcak karşılamadan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ersoy, geçmişte yaşananların tekerrür etmemesi ve hatırlanması için Barbarlık Müzesi'nin çok önemli olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk varlığının ve kültürünün Türkiye dışında da bilinmesini sağlamanın öncelikli hedeflerinin başında geldiğini ifade eden Ersoy, bu bağlamda iş birliklerini ihtiyaçlar doğrultusunda artırarak devam ettireceklerini de kaydetti..

Pandemi sırasında tüm dünyada turizm sektöründe küçülme yaşanırken Türkiye’de bunun daha az hissedildiğini belirten Bakan Ersoy, “Geçen sene yaptığımız çalışmalarla KKTC’nin yurtdışındaki turizm potansiyelinin tanıtımı açısından iki grubun entegrasyonunu sağlamıştık. İlk çalışmalar İngiltere’de başarı ile gerçekleştirdik. Yeni havalimanının da yakın bir gelecekte devreye girecek olmasıyla hem uluslararası hava köprüsünün tekrar oluşturulması hem de yabancı turist akışının sağlanması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. 2023 itibarı ile çok yoğun bir yabancı turist akışını Türkiye üzerinden KKTC’ye sağlayacağız” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcak ve nemli hava devam edecek
Sıcak ve nemli hava devam edecek
Töre: Bugünlere canı cana, kanı kana katarak geldik
Töre: Bugünlere canı cana, kanı kana katarak geldik
Akpınar’dan Toplumsal Dayanışma Çağrısı
Akpınar’dan Toplumsal Dayanışma Çağrısı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim