Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşili de kırmızısı da sağlık deposu!
Yeşili de kırmızısı da sağlık...
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?

Ersoy: "Selimiye Camiisi 3 yılda restore edilecek"

Ziyarette Ersoy’a Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de eşlik etti. 

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:16
Ersoy: "Selimiye Camiisi 3 yılda restore edilecek"

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selimiye Camii’nin 3 yılda restore edileceğini söyledi.
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Lefkoşa Surları içerisinde Kirlizade Sokak’ta bulunan Alparslan Türkeş’in  kısa bir süre önce müzeye çevrilen doğduğu evi ziyaret etti. Ziyarette Ersoy’a Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de eşlik etti. 
Ersoy, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü  ile  Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında yapılan protokol  ile Selimiye Camii’nin restorasyonunu Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğünün üstlendiğini, ilk etapta 5 Milyon Euro’luk bir çalışma yapılacağını, çalışmanın üç yıl sürmesini beklediklerini kaydetti.
Ersoy, “(Camii) Kıbrıs’ta uzun yıllar hizmet verecek hale getireceğiz” dedi.
TİKA OFİSİ AÇILIYOR
İş birliğinde bulunulması hedeflenen ülke ve topluluklarla, ilişkileri karşılıklı kalkınmaya da katkıda bulunacak şekilde düzenleme görevi olan TİKA’nın bir ofisini de Kuzey Kıbrıs’ta açma kararı verdiklerini ifade eden Ersoy, çalışmaların yakında tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.
 Ersoy, bu adımın  TİKA’nın KKTC’deki yatırım ve faaliyetleri için gerekli bir adım olduğunu kaydetti. Ersoy, bu adımla birlikte TİKA’nın bir çok sosyal sorumluluk projesini Bakanlık adına üstlenebileceğini kaydetti.
Kuzey Kıbrıs’a turist akışını arttırma yönünde sorulan bir soru üzerine Ersoy, Kuzey Kıbrıs’a gelen yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak için yurt dışı tanıtım faaliyetleri için çok ciddi destek vereceklerini, reklam tanıtım desteği de vereceklerini ifade etti.
“AKTARMASIZ UÇUŞ İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR”
Uçak biletleri fiyatlarıyla ilgili olarak ise hem uçuş sayılarının arttırılması hem de aktarmasız uçuşlar için  bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Ersoy, hiç uçak değiştirmeden Kuzey Kıbrıs’a yolculuk için bir çalışma yapıp hayata geçirmeleri gerektiğini belirtti.
Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelinin yeterli ve değerli olduğunu kaydeden Ersoy, “Burada, fiyatlara kapılmamak lazım, fiyat sübvansiyesine kapılmamak lazım, doğru bir tanıtımla, doğru ulaşım politikalarıyla, gelebilecek turisti buraya getirmek lazım. Doğru bir şekilde tanıtımını yapabilirsek, fazlasıyla turist alacağız” dedi.
Ersoy, hedeflerinin 2020 itibarıyla planlı ve istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir bir tanıtımla yabancı turist sayısını Kuzey Kıbrıs’ta arttırmak olduğunu belirtti.

banner22
Son Güncelleme: 22.08.2019 15:23
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberRestoreYılda3CamiiSelimiyeErsoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mehmet 2019-08-22 15:24:42

OTUN BAKALIM HOROZ GIBI

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
halil k 2019-08-22 16:36:28

sesli güldüm

Cevapla
Beğenmedim! (1)
İlgili Haberler
HAKSEN’den Erhürman’a ziyaret
HAKSEN’den Erhürman’a ziyaret
Prova nedeniyle yollar kapanacak!
Prova nedeniyle yollar kapanacak!
Avcılık Federasyonu, İçişleri ile Sağlık Bakanlığı'na siyah çelenk bıraktı
Avcılık Federasyonu, İçişleri ile Sağlık Bakanlığı'na siyah çelenk bıraktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim