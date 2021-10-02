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Ersun Atakerler Mağusa’ya talip

Ersun Atakerler UBP Gazimağusa Gençlik Kolları başkanlığına aday oldu.

02 Ekim 2021 Cumartesi 22:41
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Ersun Atakerler Mağusa’ya talip
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Ulusal Birlik Partisi  Ersun Atakerler'in Gazimağusa ilçe gençlik kolları başkanlığı aday olduğunu duyuyarak bir grup gencin de yönetim için bugün adaylık başvurusu yaptığını duyurdu. Ulusal Birlik Partisi’nden yapılan açıklamada, özelde UBP genelde ülkeye hizmet etme yarışında olan tüm adaylara başarılar dilendi. Ayrıca, gençlerin başvurusunun herkese hayırlı olması dilenerek "Güneşli günler bizimdir" ifadeleri kullanıldı.

Yönetim kurulu aday listesi şöyle: Hakkı Çinkılıç, Zeki Aykol, Kemal Okta, Nihat Erten, Batuhan Yıldırım, Volkan Arslantaş, Abdurrahman Gür, Hakan Demir, Ceyhun Tatlıcı, İpek İşsever.

Anahtar Kelimeler:
Ersun Atakerler
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