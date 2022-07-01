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Ertan Biddacı hayatını kaybetti

Girne’nin sembol isimlerinden Ertan Biddacı hayatını kaybetti.

01 Temmuz 2022 Cuma 11:18
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Ertan Biddacı hayatını kaybetti
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ARUN direktörü Tolga Ahmet Raşit acı haberi “İyi kalpli insanlar çok uzun yaşamaz derler” notuyla paylaştı.

“İyi kalpli insanlar çok uzun yaşamaz derler. Girne’nin Türk mahallesinde yürürken tüten mis gibi ekmek kokularını takip ederseniz sizi Biddacı isminde efsane bir fırın karşılar. Yarım asırdan fazladır orada olan ve otantik dokusunu hiç kaybetmemiş bu tarihi fırınımızı babasından devralan Ertan Biddacı devam ettirmekteydi. İşim gereği onu çok iyi tanırdım. Yaklaşık 20 senelik dostluğumuz vardı. Çok çalışkan bir insandı. Her gün sabah 2’de kalkar hazırlanır yürüyerek fırına giderdi. Saat 3’de annesi Hatice teyze ile beraber işe başlardı. Hamurları kendi yoğurur ekmekleri fırına bizzat kendi atardı. Dile kolay 40 sene elinden küreğini hiç kimselere bırakmadı. Doğru dürüst güler yüzlü ve iyi kalpli bir insandı. Özellikle her gün fırınına uğrayıp ekmek alan Girne’liler onu çok severdi. Çok lezzetli ekmekler yapardı. Hellimli ve zeytinlisi muhteşemdi. Her onu ziyarete gittigimde mutlaka birseyler verirdi. En son onu 5 gün önce hastanede ziyaret etmistim. Gidişime çok sevinmişti. Hayat doluydu çok neşeliydi. Sürekli ben çok iyiyim sağlıklıyım diyordu. Bir an önce fırınının başına geçip dile kolay 40 senedir kesintisiz yaptığı işine dönmek istiyordu. Resmen bütünleştiği küreğini eline yeniden almak istiyordu. Ona sabırlı olmasını sağlığın herşeyden önemli olduğunu söylemiştim. Yanından ayrılırken kendini ziyaret etmemden dolayı duyduğu mutluluğu çok içten bir teşekkür ederek ifade etmişti. O anların onu son kez gördüğüm anlar olduğunu kim bilebilirdi. Bugün sabah Girne’nin efsane fırıncılarından Ertan Biddacı abimin ölüm haberini büyük bir üzüntüyle ögrendim. Mekanı cennet olsun nurlar içinde yatsın, tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Ertan Biddacı Kıbrıs Türk halkına mal olmuş çok önemli bir değerdir ve bu değerlerimizi hiçbir zaman unutmaycağız unutturmaycağız. Kalbimizdesin Ertan abi ve herzaman orada yaşayacaksın “

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