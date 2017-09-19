Ertoğruloğlu New York'ta temel attı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York'ta Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Türkevi Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi karşısında inşa edilecek Türkevi'nin temel atma törenine Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak katılan Ertuğruloğlu, burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de ayak üstü görüştü.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, ayrıca törene katılan Türkiye Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs İşleri Koordinasyon Sorumlusu Recep Akdağ ile de görüşme fırsatı buldu.