ERTUĞ: “KUSURSUZ DEVLET YOKTUR”

Cumhurbaşkanlığı Eski Görüşmecisi ve Emekli Büyükelçi Osman Ertuğ katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

1960 Cumhuriyeti’nin artık ortak bir devlet olmadığını ve Kıbrıslı Rumların tekelinde bir devlet olduğunu söyledi ve “Biz de kendi varlığımızı korumak için KKTC’yi ilan ettik” dedi.

Avrupa Birliği’nde hala Kıbrıslı Türkleri yok saydıklarını söyleyen Ertuğ, “Kendi içimizde de bazı çevreler bu algı operasyonunun içine giriyor. Bu devlet kusurludur, sorunları vardır diyebilirsiniz. Kusursuz devlet yoktur. Bu Covid dönemi bunu bir kez daha bize gösterdi. Artık globalleşen dünya içindeyiz” dedi.