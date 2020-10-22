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ERTUĞ: “RUMLAR FEDERASYONA FARKLI YAKLAŞIYOR”

Cumhurbaşkanlığı eski sözcüsü Osman Ertuğ, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. 52 senedir federasyonu müzakere ettiğimizi söyleyen Ertuğ, “Federasyonu biz kastederken ‘Bayram haftası’ derken, Rumların ‘Mangal tahtası’ dedi. Onlar sadece federasyon ibaresini kabul ettiler. Ancak çok farklı şeyler düşündüler. Siyasi eşitlik konusunda, Türklerin veto hakkını ellerinden almak istediler. Federasyon ile birlikte Rum’un tahakkümü altına girmenin yolunu açmaya çalışıyorlar” dedi.

22 Ekim 2020 Perşembe 10:03
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ERTUĞ: “RUMLAR FEDERASYONA FARKLI YAKLAŞIYOR”

Cumhurbaşkanlığı eski sözcüsü Osman Ertuğ, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. 52 senedir federasyonu müzakere ettiğimizi söyleyen Ertuğ, “Federasyonu biz kastederken ‘Bayram haftası’ derken, Rumların ‘Mangal tahtası’ dedi. Onlar sadece federasyon ibaresini kabul ettiler. Ancak çok farklı şeyler düşündüler. Siyasi eşitlik konusunda, Türklerin veto hakkını ellerinden almak istediler. Federasyon ile birlikte Rum’un tahakkümü altına girmenin yolunu açmaya çalışıyorlar” dedi.

“Biz Atlılar, Muratağa ve Sandallar’ı bir daha yaşamak istemeyiz” diyen Ertuğ, “Vatandaşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne inanması gerekiyor. Bundan geri adım atamayız. Biz devletimizi içte ve dışta sahipsiz bırakmamalıyız. Uluslararası alanda saygın bir yere getirmek zorundayız. Halkımız Ersin Tatar’ı seçmekle, doğru seçimi yaptı.” dedi.

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