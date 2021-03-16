Ertuğruloğlu: Adı üstünde 5+1 AB’nin ne işi var?

Ertuğruloğlu,”Adı üstünde 5+1 Avrupa Birliği’nin o konferansta ne işi var?” diye konuştu.

Ertuğruloğlu, “Cenevre’de ortak Zemin var mı yok mu? Bu görüşülecek. Kimse müzakere sanmasın. Ortak zemin yoksa BM’nin bunu resmen açıklamasını bekliyoruz” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BRT’de Levent Kutay’ın sunduğu ‘#burasıönemli’ adlı programda Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununda taraf olduğunu, Kıbrıs Türkü’nün karşısında yer aldığını vurgulayan Ertuğruloğlu, AB’nin Cenevre’de yapılacak gayrı resmi 5+BM toplantısına “gözlemci” olarak katılmak isteyebileceğini, oraya gelip ikili temaslar yapabileceğini ama masaya müdahil olamayacağını söyledi.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la son görüşmesinde kendisinin de yer almasının istendiği iddialarını yalanlayan Ertuğruloğlu, Borell’in, sadece KKTC ve TC Bayraklarını değil, Atatürk resminin görülmemesini dahi şart koştuğunu ifade etti; “İşte AB budur” dedi.

Ertuğruloğlu, “ Avrupa Birliği sorunun çözümünde taraf olamaz. Çünkü sorunun ta kendisidir. Rum tarafını tek yanlı AB’ye alma hatasını yapmış, sonra da bu hatanın bedelini Annan Planı’nı kabul ettirerek Türk tarafına ödetmek istemiştir. Böyle bir birlikten medet umanları hala anlayamıyorum” diye ekledi.

Cenevre’de gerçekleşecek olan gayri resmi toplantının adı üstünde 5+1 konferansı olacağını dile getiren Ertuğruloğlu, “AB’nin ne işi var?” diye sordu.

Cenevre toplantısını bir niyet okuma olarak niteleyen Ertuğruloğlu, “ Bu bir diplomasidir. Genel Sekreter herkes eteğindeki taşları döksün görelim bakalım müzakere edecek ortak Zemin var mı yok mu? Bana göre yok. Rum tarafında değişiklik yok. Egemen eşitlik noktasına gelmişse ne ala..Ortak zemin yoksa, BM bunu açıkca söylemeli. Herkes şunu bilsin. Crans Montana’dan kaldığı yerden başlama diye bir şey olamaz. Güven artıcı önlem görüşme değildir, toplumlararası görüşme değildir. Bu toplantıyı bir defada bitirmek istemeyebilirsiniz. Ama ucu açık müzakere sürecinde döndürmeye çalışmayın” şeklinde konuştu.

Gerek Kuzey’de gerekse Güney’de federal çözüm müzakeresi adı altında Türkiye’yi Ada’dan dışlama niyetinin esas sorun olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, “Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkaracak hiç bir güç yoktur” diye konuştu.

Ertuğruloğlu, “ Türkiye’nin ve KKTC’nin, birlikte yürüttüğü Kıbrıs’ta eşit egemen ortaklık talebinden taviz vermeyeceğini herkesin bilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



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