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Ertuğruloğlu, Afrika gazetesini kınadı

Ertuğruloğlu, "Türkiye'nin Afrin operasyonunu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile ilişkilendirerek işgal harekatı olarak niteleyen" Afrika'yı kınadı...

21 Ocak 2018 Pazar 22:11
Ertuğruloğlu, Afrika gazetesini kınadı
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Türkiye'nin Afrin operasyonunu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile ilişkilendirerek işgal harekatı olarak niteleyen" Afrika gazetesini kınadı.

Ertuğruloğlu, operasyonun, Türkiye'nin, varlığına tehdit teşkil eden terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve İŞİD'i bölgeden uzaklaştırmak, sınır hattının ve bölgedeki halkın güvenliği sağlamak ve kontrol altına almak amacıyla başlattığını kaydetti. 

Bu kapsamda operasyonun sürdüğünü ifade eden Ertuğruloğlu, "Afrin operasyonunu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile ilişkilendiren ve işgal harekatıolarak niteleyen" habere tepki gösterdi, bunu  “Türkiye düşmanlığı ve nankörlük” olarak niteledi. 
 

Ertuğruloğlu, Türkiye'nin güvenliğini ve sınır hattını korumak amacıyla başlattığı operasyonun, ülke basınında bu şekilde yer almasının "Anavatan Yavruvatan ilişkileri bakımından son derece yanlış, tehlikeli ve gerçeklerden yoksun" olduğunu belirterek, gazeteyi "şiddetle" kınadı.

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Ertuğrul Gazi 2018-01-21 22:38:17

Afrika denen paçavranın hakaret ve iftirasını "not ettik" birgün kendisine hatırlatacağız.

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