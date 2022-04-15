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Ertuğruloğlu: Anastasiadis’in Türkiye’ye verdiği yanıt hiçe sayılacak bir ifadeden öte değil

Rum tarafının verdiği yanıtın konuşmaya değer bir cevap bile olmadığını yineyelen Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “ Hiç anlamında hiçe sayılacak bir ifadeden öte gidecek değildir” diye konuştu. 

15 Nisan 2022 Cuma 20:27
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Ertuğruloğlu: Anastasiadis’in Türkiye’ye verdiği yanıt hiçe sayılacak bir ifadeden öte değil

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na “Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyetini tanırsa ve iki ülkenin münhasır ekonomik bölgeleri arasında sınırların belirlenmesini kabul ederse herşey masada” yanıtının kaale alınacak bir cevap olmadığını söyledi.

BRT’de “18. Saat” programına telefonla katılan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Sayın Çavuşoğlu’nun hidrokarbon konusunda Türk tarafının bilinen çizgisini çok kapsamlı, çok mantıklı izah ettikten sonra bugün Anastasidais’in verdiği sözde cevap aslında hiç kaale alınacak bir cevap olarak değerlendirilmemesi lazım”dedi.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu konuşmasında “Rum tarafı kendisini Kıbrıs Cumhuriyeti diye gördüğü sürece ve Kıbrıs Türkü’nü de sözde o Kıbrıs Cumhuriyeti adını taşıyan Rum devletinin bir toplumu olarak nitelemeye devam ettiği sürece sadece Doğu Akdeniz‘deki hidrokarbon konusunda değil her konuda devlet, otorite benim siz haddinizi bilin siz bir toplumsunuz politikasını devam ettirdiği sürece herhangi bir ilerlemenin söz konusu olmayacağı çok nettir” vurgusunu yaptı.

Türk tarafının , Doğu Akdeniz’deki kaynakların hakça paylaşılması, değerlendirilmesi yönündeki 2011, 2012 ve 2019 yılındaki tekliflerin halen masada olduğunu söyleyen Ertuğruloğlu, “Anastasiadis, Kıbrıs Türkü’nü hiçe sayarak ve aklınca Türkiye’yi sahte Kıbrıs Cumhuriyeti ünvanı taşıyan Rum devletini tanımaya yönetmeye çalışan politikasına devam ediyor. Boşuna gayret. Bunda ne kadar ısrar ettikleri sürece hiçbir şekilde herhangi bir uzlaşı, işbirliğinin gündeme gelmeyeceğini de biran önce anlamaları gerekir” dedi.

Rum tarafının verdiği yanıtın konuşmaya değer bir cevap bile olmadığını yineyelen Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “ Hiç anlamında hiçe sayılacak bir ifadeden öte gidecek değildir” diye konuştu. 

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