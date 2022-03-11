Ertuğruloğlu, Antalya Diplomasi Forumu’nu değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde ikinci kez Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nu (ADF) değerlendirdi.

Ertuğruloğlu, ADF’nin önemine dikkat çekerek, “Çok boyutlu, üst düzey yetkililerin katıldığı, dünyanın gündeminde ne kadar konu varsa tartışıldığı bir toplantı... Çok kapsamlı...” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte temaslarda bulunduklarını söyleyen Ertuğruloğlu, “Görüşmeler etkinlik boyunca devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Burada bulunmaktan son derece mutluyuz” diyen Ertuğruloğlu, “2 gün boyunca ikili temaslar gerçekleştireceğim... Cumhurbaşkanımızın bir konuşması olacak, ben ise ikili temaslara yoğunlaşmaya devam edeceğim” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI