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Ertuğruloğlu bir milletvekili tarafından eleştirilmesinin üzüntü verici olduğunu vurguladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, hellimin tescil süreci ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamanın bir milletvekili tarafından eleştirilmesinin üzüntü verici olduğunu vurguladı.

16 Aralık 2021 Perşembe 18:21
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Ertuğruloğlu bir milletvekili tarafından eleştirilmesinin üzüntü verici olduğunu vurguladı
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Dış politikamızı ilgilendiren hususlarda açıklama yapmanın görevinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Konunun gereksiz noktalara çekilerek, üreticilerimiz ile şahsımın karşı karşıya bırakılmaya çalışılmasına ilişkin açıklamaları kınıyorum” dedi.

Yeni vizyonları çerçevesinde Kıbrıs Türk hellim üreticilerinin menfaatlerini koruma konusundaki kararlılıklarının devam ettiğine işaret eden Ertuğruloğlu, üreticilerin haklarını korumak maksadıyla gösterilen iyi niyetli çalışmaların Avrupa Birliği tarafından dikkate alınmadığını söyledi.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Rum Tarım Bakanlığı ile Rum hellim üreticilerinin coğrafi işaret tescili yolunu açtığına dikkat çeken Bakan Ertuğruloğlu, bazı Rum hellim üreticilerinin coğrafi işaret tesciline uygun hellim üretimine dahi başladıklarını kaydetti.

“ANILAN MİLLETVEKİLİNİ KENDİ KURUM VE KURULUŞLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDERİM”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ayrıca, dikkate getirdiğim diğer bir husus, Atina’da yerleşik ‘Bureau Veritas Hellas’ şubesinin uluslararası bir kuruluş olup olmadığı değil, Atina ofisinin Rum tarafının isteği doğrultusunda seçildiği ve söz konusu ofisin Kıbrıs Türk hellim üreticilerini denetlemek üzere Kıbrıs Rum Tarım Bakanlığınca yetkilendirilmiş olmasıdır. Kendi kriterlerini dahi hiçe sayarak GKRY’yi üyeliğe kabul eden Avrupa Birliği’nin Rum Tarım Bakanlığı’nı sözde ‘yetkili merci’ olarak gördüğünü de tekrar vurguluyorum.

Anılan milletvekilini kendi kurum ve kuruluşlarımıza sahip çıkmaya davet ederim.”

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