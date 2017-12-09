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Ertuğruloğlu: "Bu hakaret Türk milletine yapıldı"

Ertuğruloğlu, yazılı açıklamasında, “Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı’na yönelik yapılan bu hakaretin, esasen Türk milletine yapıldığını” belirtti...

09 Aralık 2017 Cumartesi 18:14
Ertuğruloğlu: "Bu hakaret Türk milletine yapıldı"
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 Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ülkede yayınlanan günlük bir gazetede yer alan ve Türkiye Cumhurbaşkanı’na açık hakaret içerdiğini belirttiği karikatürün, Kıbrıs Türk halkında infiale neden olduğunu kaydederek, söz konusu gazeteyi şiddetle kınadığını ve bu zihniyeti lanetlediğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, yazılı açıklamasında, “Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı’na yönelik yapılan bu hakaretin, esasen Türk milletine yapıldığını” belirterek, şunları kaydetti:

"İfade ve/veya basın özgürlüğü ile hiçbir şekilde bağdaşmayan ve suç teşkil eden bu yayına yönelik cezanın gecikmeden verilmesi gerekmektedir. Bu tür yayınların tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla gazetecilik meslek örgütlerini göreve davet ediyorum."

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Alico 2017-12-09 19:06:47

Hırsızlar daima hırsıza sahip çıkar .

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