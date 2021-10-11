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Ertuğruloğlu: Bu zaten mantık dışı bir durumdur

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dünyada hiçbir ülkenin, kendi yasa ve kriterleri çerçevesinde ülkeye “giriş yasağı konulan kişiler” listesini yayımlaması veya duyurması uygulaması bulunmadığını belirtti.

11 Ekim 2021 Pazartesi 19:04
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Ertuğruloğlu: Bu zaten mantık dışı bir durumdur
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dünyada hiçbir ülkenin, kendi yasa ve kriterleri çerçevesinde ülkeye “giriş yasağı konulan kişiler” listesini yayımlaması veya duyurması uygulaması bulunmadığını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Ertuğruloğlu, “Bu zaten mantık dışı bir durumdur. Bu konuda kişilerin, ilgili ülkelerin büyükelçiliklerine bireysel başvuru yaparak bilgi edinmelerinin önünde bir engel yoktur.” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyuna yansıyan bu konunun farklı mecralara çekilip manipüle edilmesi girişimlerinin, ya bu konuda teknik bilgisizlikten ya da maksatlı suçlayıcı niyetlerle yapıldığı görülmektedir. Söz konusu listeye giren kişilerin, Türkiye’nin yasalarına ya da teamüllerine dayanarak alınan bu yasağa girmelerinin aynı nedenden olup olmadığı bilinmemektedir.

Ayrıca, konunun istismar edilerek veya yanlış yorumlanarak, vatandaşın hakkının korunmaması gibi bir suçlamanın kabul edilmesi söz konusu değildir. Türkiye’ye giriş, birtakım güvenlik, muhaceret ve diğer konsoslosluk işlemlerine tabi bir olaydır; sorgusuz sualsiz giriş diye bir hak olmadığı gibi, bunun ihlali de yoktur.”

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