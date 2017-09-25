Ertuğruloğlu bugün Washington’a geçiyor

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York’taki temaslarını tamamlayarak, bugün, Washington’a geçiyor.
Ertuğruloğlu, Washington’da bazı ABD’li yetkiler, düşünce kuruluşları ve medya temsilcileri ile bir araya gelecek.
Ertuğruloğlu Newyork temasları çerçevesinde dün Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüşmüştü.
Ertuğruloğlu görüşmede, yeni süreçte Kıbrıs Türk tarafının BM’den beklentilerini dile getirmişti.
Ertuğruloğlu’na, ABD temaslarında Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Köprülü ile Dışişleri Bakanlığı II. Sekreteri Çağrı Kalfaoğlu eşlik ediyor.