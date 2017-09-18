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Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile görüştü

BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle New-York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

18 Eylül 2017 Pazartesi 21:03
Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile görüştü

BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle New-York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun davetiyle gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıda, Ertuğruloğlu ile Çavuşoğlu Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından alınan bilgiye göre toplantıda, "Crans Montana'da sona eren 50 yıllık Kıbrıs müzakerelerinin ardından Kıbrıs'ta yeni süreç ve KKTC'deki iç konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu".

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'na görüşmede Bakanlık Genel Müdürü Kemal Köprülü, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana, Dışişleri Bakanlığı 2. Sekreteri Çağrı Kalfaoğlu ile KKTC New York Temsilciliği 2. Sekreteri Yasa Yeşilada eşlik etti.

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