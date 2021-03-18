Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı, Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’ne de ziyarette bulundu.
GAÜ’den verilen bilgiye göre, Akpınar, ABD’den, Arizona Üniversitesi’nden mezun olan Bakan Ertuğruloğlu’na GAÜ olarak katıldıkları “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 2030” ile ilgili bilgi de verdi.
Ertuğruloğlu, GAÜ’yü ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) ziyaret etti.
18 Mart 2021 Perşembe 17:03
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Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı, Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’ne de ziyarette bulundu.