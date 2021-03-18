Ertuğruloğlu, GAÜ’yü ziyaret etti

Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı, Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’ne de ziyarette bulundu.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, Akpınar, ABD’den, Arizona Üniversitesi’nden mezun olan Bakan Ertuğruloğlu’na GAÜ olarak katıldıkları “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 2030” ile ilgili bilgi de verdi.