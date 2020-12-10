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ERTUĞRULOĞLU GÖREVİ ÖZERSAY’DAN DEVRALDI

Yeni hükümette Dışişleri Bakanı olan Tahsin Ertuğruloğlu düzenlenen törenle, görevi Kudret Özersay’dan devraldı.

10 Aralık 2020 Perşembe 15:34
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ERTUĞRULOĞLU GÖREVİ ÖZERSAY’DAN DEVRALDI

Dışişleri Bakanlığı’nda saat 14.00’te düzenlenen törende konuşan Özersay, “Bu emaneti 3 yıl önce sizden devralmıştım, yine size devrediyorum, herhangi bir yıpranma varsa bunun tespitini siz yapacaksınız diyerek Ertuğruloğlu’nun dış ilişkilerde çok  tecrübeli bir isim olduğunu ve başarılı olacağına inandığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Dışişleri Bakanlığı’na 1983 yılında 3. Sekreter olarak girdiğini ve 16 yıl sonra bakan olarak geri geldiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı görevine 3. defa görevlendirildiğini dile getiren Ertuğruloğlu, 3 yıl önce gönül rahatlığıyla görevi Kudret Özersay’a devrettiğini ifade etti.

Ertuğruloğlue “Çok başarılı bir Dışişleri Bakanı olacağınıza inanmış ve bunu ifade etmiştim, bu görüşümü koruyorum” dedi.

Makamların halkın, devletin olduğunu, kendilerinin emaneten bir süreliğine bu makamlara geldiğini söyleyen Ertuğruloğlu, verdiği hizmetlerden dolayı Özersay’a teşekkür etti ve önündeki süreçte  başarılar diledi.

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