Ertuğruloğlu: İyi komşuluk ilişkileri talep etmek, 'çözümsüzlük' istemek değildir

Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafından masaya getirdiği egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm önerisinin net olduğunu belirten Ertuğruloğlu, Cenevre’de ilk kez Türk tarafının isteğinin net ve açık bir şekilde dünya platformuna yansıtıldığını kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının politikasının “Acabası falan yoktur” diyen Ertuğruloğlu, ancak devletler olarak masaya oturup müzakere edilebileceğini, müzakereye başlamak için ise tanınmanın koşul olmadığını dile getirdi.

"DAHA NE KADAR RUMLARIN KAPISINDA BEKLEYECEĞİZ?"

Eşitlik temelinde bir müzakere süreci yürütüldüğü iddia edilerek tamamen eşitsizlik temelinde olan bir süreçte Kıbrıs Türk tarafının yıllarca bağlandığını söyleyen Ertuğruloğlu, “Rum tarafı devlet, biz ise toplum şeklinde ne kadar daha müzakere edelim? Federasyon diyerek, ne kadar daha Rumların kapısında bekleyeceğiz” diye sordu.

Egemen eşitlik temelindeki çözümü savunmanın öneminini aktaran Ertuğruloğlu, “Rum tarafının bütün adanın sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hükümeti olma iddiasını anlamsız kılması bakımından önemlidir” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"EGEMENLİĞİ ORTAYA KOYMAKTAN NE DİYE ÇEKİNİYORSUNUZ?"

“Adada tek bir devlet varsa, bizimle müzakere etmelerinin anlamı yok. Bunu yabancı muhataplara her zaman sorarım. Onların iddia ettiği gibi yasal bir Kıbrıs Cumhuriyeti varsa, çözmeye çalıştığınızı söylediğiniz Kıbrıs sorununun tarifini yapın. Nedir bu sorun?”

Egemen eşitlik temelindeki çözüm politikasına gelen eleştirilere tepki gösteren Ertuğruloğlu, “Kendi devletinizin varlığını ve egemenliğini ortaya koymaktan neden çekiniyorsunuz? Dünyanın hangi yerinde böyle bir şey var” diye konuştu.

"BUNDAN SONRA TOP BM'DE..."

İyi komşuluk ilişkileri talep etmenin, çözümsüzlük istemek demek olmadığının altını çizen Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununa yanlış teşhis koyarak, içinden çıkılmaz hale sokan tarafın BM olduğunu söyleyerek, “Bundan sonra top BM’de... 60 yıldır Kıbrıs Türk tarafına bile bile haksızlık yapıyorsunuz. Ya bu haksızlığa devam edeceksiniz ya da bu haksızlığa son verme kararı alacaksınız. Bizim hareketimiz, BM’nin seçimine bağlı diyoruz” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI