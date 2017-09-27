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Ertuğruloğlu: “Kıbrıs Türk halkı müzakere masasına hapsedildi”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, ABD Kongresi'ndeki temaslarının ardından IRI'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılarak, Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirme yaptı...

27 Eylül 2017 Çarşamba 09:27
Ertuğruloğlu: “Kıbrıs Türk halkı müzakere masasına hapsedildi”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresinde temaslarda bulundu.

Washington’da gün boyu süren yoğun temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, ABD Kongre üyeleriyle görüştü, Kıbrıs’taki son gelişmelerle ilgili bilgiler verdi ve görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, ABD Kongresindeki temaslarının ardından Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsünde (IRI) düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılarak, Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirme yaptı.

“KIBRIS TÜRK HALKININ AMERİKA’DAKİ SESİ OLUN”

Ertuğruloğlu, ayrıca Washington’da yaşayan Kıbrıslı Türk ve Türkiye vatandaşlarıyla bir araya gelerek, Kıbrıs’taki gelişmeler hakkında bilgilendirme yaptı, yeni süreçte gerekli lobi çalışmalarını sürdürmelerini ve Kıbrıs Türk halkının Amerika’daki sesi olmalarını istedi.

“MÜZAKERELERİN MODALİTESİ DEĞİŞMELİ”

Toplantı, Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) daveti üzerine gerçekleştirildi. Ertuğruloğlu, burada Washington’da görev yapan Türkiye basınına da mülakat verdi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, gün boyu süren görüşmelerde, ilgili taraflara Crans Montana’da sona eren Kıbrıs müzakereleri hakkında detaylı bilgi verdi ve Birleşmiş Milletlerin artık Kıbrıs’ta müzakerelerin modalitesini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

“BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANAN BİR SÜRECİ YENİDEN CANLANDIRMA ÇABASI KABUL EDİLEMEZ”

Kıbrıs’ta yeni sürecin eşitlik temelinde ve devletten devlete zemininde başlaması gerektiğini söyleyen Ertuğruloğlu, uluslararası camianın Kıbrıs Türk halkının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nde eşit ortak olduğunu gözardı etmemesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının eski süreçten artık bir beklentisinin kalmadığını ifade eden Ertuğruloğlu, sonucu başarısızlık olan bir süreci yeniden canlandırmaya çalışmanın Kıbrıs Türk halkı tarafından kabul edilemez olduğunu söyledi.

“MASAYA EŞİT OTURMAZSANIZ EŞİT BİR ANLAŞMAYLA KALKAMAZSINIZ”

“Masaya eşitsizlik temelinde oturursanız eşitlik içeren bir anlaşmayla masadan kalkamazsınız. Bu yüzden iki devlet masada olmalı” diyen Ertuğruloğlu, “Görüşmelere kapıları kapatmıyoruz ama tek seçeneğimiz müzakereler değildir, önümüzde bir çok seçenek var” ifadelerini kullandı.

“KIBRIS TÜRK HALKI MÜZAKERE MASASINA HAPSEDİLDİ”

Kıbrıs Türk halkının suçu olmayan bir sebepten dolayı yıllardır haksız ambargolar altında ezildiğini, müzakere masasına hapsedildiğini ve 50 yılının çalındığını belirten Ertuğruloğlu, şöyle konuştu:

“SÜREÇ BM TARAFINDAN KAPATILDI”

“Kıbrıs Rum tarafının Devlet, Kıbrıs Türk tarafının da toplum olarak kabul edildiği ve eşitsizlik temelinde sürdürülen müzakerelerden sonuç alınamayacağı Crans Montana’da görüldü ve süreç BM tarafından kapatıldı.

“YENİ SÜREÇ DEVLET ZEMİNİNDE BAŞLATILIRSA...”

Şimdi Kıbrıs’ta eşitlik temelinde yeni bir sayfa açılmasını ve Kıbrıs Türk halkının üzerindeki haksız ambargoların kaldırılmasını istiyoruz.

Yeni sürecin devletten devlete zemininde başlatılması durumunda başarı şansı olabilir.

“RUMLAR KIBRIS CUMHURİYETİNİ BİZİMLE PAYLAŞMAK İSTEMİYOR”

Kıbrıs Türk halkı Ada’nın ortak ve eşit sahibidir. Geçen 50 yıllık süreçte kaybeden tek taraf Kıbrıs Türk halkı oldu. İki eşit siyasi ortağın kurduğu Kıbrıs Cumhuriyetini bugüne kadar tek başına Rumlar kullandı ve Uluslararası camia da buna izin verdi. Şimdi neden bizimle bu avantajları paylaşsınlar. Zaten paylaşmak da istemiyorlar. Kıbrıs’ta Federasyon çabaları bu yüzden bitti.”

“İKİ DEVLET YAN YANA KOMŞULUK İLİŞKİSİ İÇİNDE YAŞAYABİLİR”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta şu anda iki ayrı devlet bulunduğuna dikkat çekerek, bu iki devletin yan yana iyi komşuluk ilişkileri içerisinde yaşayabileceğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafının Rum tarafından, tanınmışlığın avantajlarını kendisiyle paylaşmasını beklediği sürece zaman kaybedeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“SÜREÇ BAŞKANLIK SEÇİMİ SONRASI DEVAM EDECEK BİR SÜREÇ DEĞİL”

“Kıbrıs’ta süreç böyle devam edemez. Kıbrıs Türk halkı ambargoların kaldırılması için uluslararası camiadan destek bekliyor.

BM iyi niyet misyonu çerçevesinde sürdürülen süreçten sonuç alınamayacağı görüldü. Çünkü eşitlik temelinde bir süreç yürütülmedi.

Crans Montana’da sadece konferans değil süreç çöktü. Bu süreç Rum tarafındaki başkanlık seçimlerinden sonra devam edecek bir süreç değildir.

“UCU AÇIK SÜREÇLERLE 50 YILIMIZ ÇALINDI”

Ucu açık süreçlerle 50 yılımız çalındı. Daha fazla zamanımızın çalınmasına izin vermeyeceğiz. Yeni sürece karar vermek için Ankara ile istişare edeceğiz ve gelecekte atacağımız adımlara birlikte karar vereceğiz ama biten sürecin Rum seçimlerinden sonra canlandırılması veya canlandırılmaya çalışılması kabul edilmez. Kıbrıs’ta yeni modaliteler üzerinde çalışılmalı ve yeni bir sayfa açılmalı.”

Ertuğruloğlu’na, görüşmelerde, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Köprülü, KKTC Washington Temsilcisi İsmet Korukoğlu ile 2. Sekreterler Çağrı Kalfaoğlu ve Özgür Ezel eşlik etti.

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Son Güncelleme: 27.09.2017 11:02
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