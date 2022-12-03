Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruoğlu, zirvede yaptığı konuşmada, KKTC'nin uluslararası alanda karşılaştığı zorluklara değinerek, Kıbrıslı Türklerin ambargolara rağmen hayatta kalmayı başardığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, manipülasyon ve dezenformasyona vurgu yaptı.

Kıbrıslı Türklerin bunu son 60 yıldır yaşadığına dikkati çeken Ertuğruloğlu, şöyle konuştu:

"Teknoloji kesinlikle muazzam şekilde gelişti, fakat Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı muamele değişmedi. Bunun için neler yapıyoruz, bunu anlatmak isterim. Biz devletsiz bir halk değiliz ama bu şekilde muamele görüyoruz. Kıbrıslı Türkler kendi kendilerini yönetiyor. Batı dünyası ne yazık ki İngiltere liderliğinde şunu yapmayı seçti, ortaklığı bozmaya karar verdiler. Sanki Kıbrıslı Rumlar bu cumhuriyetin sahibiymiş gibi davrandılar. Biz eşit ortaklar olmamıza rağmen buna maruz kaldık. Bu bir mucizedir. Kıbrıslı Türkler bu ayrımcılıklara, bu politikalar, ambargolara ve kısıtlamalara rağmen hayatta kalmayı başardı."

Kıbrıslı Türklerin bu dayanıklılığının ana vatan Türkiye sayesinde sağladığını dile getiren Ertuğruloğlu, şunları belirtti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de söylediği 'Dünya beşten büyüktür.' sözünün tüm dünya farkına varacak. Kıbrıs'taki duruma BM Genel Kurulu neden oldu. Kıbrıslı Rumların dediği gibi sorun 1974'te başlamadı. Rumlar buna Türkiye'nin istilası olarak bakıyor. BM Güvenlik Konseyi üyeleri birleşerek kasti şekilde yanlış bilgiler verdi. İşlemediğimiz bir suç nedeniyle cezalandırılıyoruz. Avrupa aynı şeyi Bosna'da yaşadı, biz de Kıbrıs'ta bu sorunu Rumlarla yaşadık. Kıbrıs tek ada ama orada iki devlet var. Bizler Kıbrıslı Türk devletiyiz. Rumlar ise Kıbrıs Cumhuriyeti olduklarını iddia ediyorlar. Bu tam anlamıyla dezenformasyon ve manipülasyondur."

TİM Gösteri Merkezi'ndeki zirvede TikTok İçerik Danışma Kurul Üyesi ve All Tech Is Human Kurucusu David Ryan Polgar "Küresel Çapta Duyarlı Bir Teknoloji Toplumu İnşası" sunumunu yaptı.

Polgar'ın sunumunun ardından "Daha Etkili Bir Hükümet İletişimine Doğru" paneli gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanı Büşra Karaduman Aktuna, hükümet iletişiminin demokratikleşme için öneminin altını çizdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Danışmanı Rinor Nuhiu ise Stratcom'a eğitsel açıdan baktıklarını belirterek, medya okuryazarlığının önemine işaret etti.

Teknolojinin değişim ve gelişim hızına vurgu yapan Nuhiu, Kovid-19 salgını sürecinde pek çok ülkede seçimler yapıldığını ve bu seçimlere müdahale edilmek istendiğini anlattı.