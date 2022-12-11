Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
Kadınlara cinsel organını gösterdi
Kadınlara cinsel organını gösterdi
banner107

Ertuğruloğlu'ndan Bayar için taziye mesajı..

11 Aralık 2022 Pazar 17:27
0 Okunma
Ertuğruloğlu'ndan Bayar için taziye mesajı..



Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin eski İçişleri Bakanı ve eski Lefkoşa Büyükelçilerinden Cahit Bayar için taziye mesajı yayınladı.
Ertuğruloğlu mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti eski İçişleri Bakanı ve eski Lefkoşa Büyükelçilerinden Sayın Burhan Cahit Bayar’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Merhum Bayar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli Ürünler Haftası kutlanacak!
Yerli Ürünler Haftası kutlanacak!
Domates ve armutta zehir!
Domates ve armutta zehir!
Gökensel, vefat etti!
Gökensel, vefat etti!








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim