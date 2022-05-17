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Ertuğruloğlu'ndan çok sert açıklama!

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis’in Güney Kıbrıs’ta yayımlanan “Ta Nea” Gazetesine verdiği demeç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

17 Mayıs 2022 Salı 09:32
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Ertuğruloğlu'ndan çok sert açıklama!

Ertuğruloğlu, “Kasulidis’in verdiği demeçle, bilinen Rum hadsizliğini ve pişkinliğini sergilemeye devam ettiği çok net bir şekilde bir kez daha görülmüştür” dedi.

“Kendilerini sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” sanan bu zavallıların Türkiye’ye dil uzatması ve Kıbrıs Türkü’nü hiçe saymaya devam etmesi asla kabul edilemez” diyen Dışişleri Bakanı, garantörlüğünü kötüye kullanan ve Ada’da darbe gerçekleştiren Yunanistan dururken, Anavatan Türkiye’yi garantörlük hakkını kötüye kullanmakla suçlamanın, hadsizliğin, pişkinliğin ve tarihi gerçekleri saptırma becerisinin en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Ertuğruloğlu sözlerine şöyle devam etti;

“Bunlar yetmezmiş gibi, İsrail-Türkiye doğal gaz boru hattının “Kıbrıs” üzerinden geçmesine yönelik de Türkiye’ye ön koşul koyma gibi haddini aşan ve şımarıklığın ta kendisi olan tipik ve alışılagelmiş Rum mentalitesini bir kez daha sergilemiştir.Kıbrıs konusunda bir ön koşuldan bahsedilecekse bu, Rum tarafının tüm anlaşmalara ve gerçeklere rağmen, olmayan bir Kıbrıs ortaklığının temsilcisi olarak kabul edilmesi ve sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak tanınmasıdır. Bu ön koşul geçerli olduğu sürece, bunun yanlışlığına ve haksızlığına işaret eden adımlarımızın ön koşul olarak algılanması asla kabul edilmeyecektir.”
Kasulidis’in, Türk tarafının, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki Devlet odaklı Kıbrıs politikasının değişime tabi bir duruş olmadığını anlaması gerektiğini belirten Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu “Adanın geleceğini şekillendirecek politika ve duruş da budur” ifadelerini kullandı.

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