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Ertuğruloğlu: “Senatör Menendez’in dünkü açıklamasını şiddetle kınıyoruz”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD Senatörlerinden Bob Menendez’in dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından “III. Makarios Büyük Haç Nişanı” ile ödüllendirilmesi töreninde yaptığı konuşmada “son Türk askerinin Ada’dan ayrıldığını görme hedefine” ilişkin açıklamasını “şiddetle kınadıklarını” söyledi.

31 Ağustos 2021 Salı 14:07
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Ertuğruloğlu: “Senatör Menendez’in dünkü açıklamasını şiddetle kınıyoruz”

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “ABD Senatosu’nda Anavatan Türkiye ve KKTC aleyhine birçok karar tasarısının hazırlanmasına öncülük eden, Türk düşmanlığı ile nam salmış Senatör Menendez’in, ABD’de mukim Rum-Yunan derneklerinin desteğiyle kazandığı seçimin borcunu ödeme gailesi ile sarf ettiği sözler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yok hükmündedir” denildi.

“Kişisel kazanç uğruna Rum-Yunan ikilisine destek veren Menendez, Türkiye-ABD ilişkilerini zedelemektedir. Benzer şekilde, Menendez, Ada ve bölgede güven ve istikrarın tekrar tesisi için gösterilen çabaları da baltalamaktadır” ifadesine de yer verilen açıklama, şöyle devam etti:

“Türk askerinin, Rum tarafınca, özellikle 1963-1974 yılları arasında toplu katliam dahil her türlü insanlık dışı uygulamaya maruz bırakılan Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini önlemek gayesiyle Ada’ya müdahale ettiğini Menendez’e hatırlatmak isteriz. Türkiye Cumhuriyeti’nin, 1960 Garanti Antlaşması’ndan doğan hak ve yükümlülüklerini kullanmak suretiyle müdahalesini gerçekleştirdiği inkar edilemez bir gerçektir. Kıbrıs Türk halkının yegane güvencesi  olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, geçmiş acıların tekrarlanmasına mani olmak amacıyla Kıbrıs Türk halkının isteği üzerine Ada’da bulunduğunu vurgularız.

1974 yılından itibaren Ada’da hüküm süren barış ve güvenlik ortamını sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ada’daki varlığını sona erdirmesini talep etmek, Ada’yı tekrar savaş ve Rum vahşetine teslim etmek demektir. Bunu da ancak, Menendez gibi Kıbrıs konusunu hiç bilmeyen, cahilliğini de Türk düşmanlığıyla kamufle etmeye çalışan zavallılar yapabilir. Kendisi de, sözleri de yok hükmündedir.”

Anahtar Kelimeler:
Tahsin ErtuğruloğluBob Menendez
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