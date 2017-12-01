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Ertuğruloğlu, sorulara yanıt verdi

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İspanya Uluslararası Çalışmalar Vakfı üyelerine brifing verdi...

01 Aralık 2017 Cuma 13:53
Ertuğruloğlu, sorulara yanıt verdi
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İspanya Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Vakfı üyelerine brifing verdi.  

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı’nda yer alan brifingde, Ertuğruloğlu, vakıf yönetici ve üyelerine Kıbrıs sorununun tarihçesi ve Kıbrıs'taki son gelişmeler hakkında detaylı bilgi verdi, sorularını yanıtladı. 

Brifingde Ertuğruloğlu'na Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Köprülü ile Konsolosluk İşleri Müdürü Gizem Alpman da eşlik etti

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Son Güncelleme: 01.12.2017 15:14
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