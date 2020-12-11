Ertuğruloğlu: ‘Tek çare federasyon’ söylemi Kıbrıs Türkünü aciz duruma düşürür

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ‘tek çare federasyon’ söyleminin, Kıbrıs Türk toplumunu aciz bir konuma getireceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BRT’de Baykan Gürses’in sunduğu 45+ programında Kıbrıs konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KKTC'NİN VARLIĞI VE EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE ANLAŞMA..."

Bir anlaşmaya gidilecekse bunun KKTC’nin varlığı ve egemen eşitliği temelinde olacağını ifade eden Ertuğruloğlu, “Başka türlüsü olmaz” dedi ve şunları söyledi:

“Bundan sonra izlenecek politikalar toplumlararası görüşmelerde izlenecek politika olmamalıdır. Ayrı bir egemen devlet sahibi olduğumuzu, geleceğimizin de bu egemen devlet noktasında olacağından taviz vermememiz gerekir. Eğer bir anlaşmaya gidilecekse bu KKTC’nin varlığı ve egemen eşitliği temelinde olur, başka türlüsü olmaz.”

"DEVLETİN VARLIĞI TARTIŞMA KONUSU OLAMAZ"

KKTC devletine ve Türkiye karşıtlığı politikasıyla halka hizmet etmenin anlamı olmadığını dile getiren Ertuğruloğlu, “Devletin varlığı tarışma konusu olamaz” dedi.

Partilerin Kıbrıs konusu üzerinden yaptığı politikayı da eleştiren Ertuğruloğlu, “Kıbrıs konusunun artık partiler üstü konuma gelmesi lazım” ifadelerini kullandı.

"KIBRIS SORUNU DOĞU AKDENİZ'DEKİ ULUSAL DAVAMIZ"

Kıbrıs sorununun ulusal bir dava olduğunun altını çizen Ertuğruloğlu, “Ulusal bir dava savunuyoruz. Türk milletinin Doğu Akdeniz’deki davasıdır. Bu unutulmamalıdır” diye konuştu.

Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafını eşit görmediğini vurgulayan Ertuğruloğlu, “Rum tarafı asla eşitlik temelinde anlaşma yapmaya niyeti olmadığı için kapısında yalvarıp yakaran tarafla anlaşmak istemez. ‘Tek çare federasyon’ diyerek, kendi kendimizi aciz duruma düşüreceğiz” dedi.

Ertuğruloğlu, Rum tarafının zihniyetiyle, Kıbrıs konusunda 50 değil 500 yıl daha federasyon için müzakere yapılsa bile çözümün mümkün olmadığını vurguladı.

Kıbrıs Postası - BURCU ECE YILMAZ