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Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İle Bugün Görüşecek

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bugün, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

31 Mart 2022 Perşembe 09:36
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Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İle Bugün Görüşecek
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İki bakanın, görüşmede, Kıbrıs konusu, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele alması bekleniyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun davetiyle gittiği Ankara’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, dün, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi.

Ankara ziyaretine ilişkin BRT’ye açıklamalarda bulunan Ertuğruloğlu, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, görüşmede Kıbrıs konusunun yanı sıra iç politika konularını da değerlendirdiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, temaslarını tamamlamasının ardından yarın yurda dönecek. 

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