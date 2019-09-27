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Eryener tutuklu, zanlı Bozlar tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da 18 Eylül 2019 tarihinde Güney Kıbrıs’tan ülkemizi uyuşturucu ithal eden zanlı Musa Eryener ve suç ortağı olduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı Vural Bozlar tutuklanarak dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

27 Eylül 2019 Cuma 14:45
Eryener tutuklu, zanlı Bozlar tutuksuz yargılanacak

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, 18 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa’da bir otopark içinde zanlı Musa Eryener’in askeri bölgeyi ihlal ederek, elindeki paketle birlikte giriş yaparken, muhtar Mesut Kazak’ın zanlıyı yakaladığını anlattı. Dümenci, zanlının, muhtarı darp edip kaçtığını ve elindeki koli bandına sarılı paketi de düşürdüğünü ve zanlı Vural Bozlar’ın aracına binerek kaçtığını belirtti. Polis, zanlının düşürdüğü koli bandına sarılı pakette 98 gram hintkeneviri ile 1 gram 704 miligram ağırlığında kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, Musa Eryener’in ayni gün tutuklandığını ve 18 Eylül 2019 tarihinde uyuşturucu maddeleri zanlı Vural Bozlar’ın yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’dan alıp, KKTC’ye ithal ettiğini söylediğini belirtti. Polis, zanlı Vural Bozlar’ın ikametgâhında tutuklandığını ve evinde kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlı Eryener’in tutuklu, zanlı Bozlar’ın tutuksuz yargılanmalarını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Eryener’in üç ayı geçmemek üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. Sağer, zanlı Bozlar’ın ise ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 4 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 

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Anahtar Kelimeler:
Musa Eryener
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