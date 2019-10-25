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‘Esaretten Özgürlüğe’ 29 Ekim Salı günü sahnelenecek

25 Ekim 2019 Cuma 11:39
‘Esaretten Özgürlüğe’ 29 Ekim Salı günü sahnelenecek

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyun Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı himayelerinde Lefkoşa’da sahneleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 29 Ekim Salı günü Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından halka sunulacak “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyun saat 17:00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Tiyatro AŞHK’ın yazdığı, 1918’de Anadolu’nun işgaliyle başlayan ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla son bulan dönemi sahneye taşıyacak oyun, bir halkın Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde nasıl esaetten kurtulup destanlar yazarak özgürlüğe ulaştığını anlatıyor.

96’ncı yıla özel olarak organize edilen, iki mavi gözlü devi, iki Selanik’liyi, iki memleket sevdalısını; Mustafa Kemal Atatürk ve Nazım Hikmet’i buluşturan Esaretten Özgürlüğe isimli oyun ücretsiz olup, gösterime tüm halk davetlidir.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Esaretten ÖzgürlüğeHaberKKTC
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