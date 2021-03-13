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“Esas hedef, Milli bekamızdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı sivil toplum örgütleri ile Kıbrıs konusunda video konferans toplantısı yaptı.

13 Mart 2021 Cumartesi 14:58
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“Esas hedef, Milli bekamızdır”

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar görüşmede, federasyonun tek egemenliğe dayalı bir model olduğunu ve Rum tarafının federasyonla amacının uniter bir devlet yapısı oluşturmak olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk halkının kendi egemenlik haklarına sahip çıkmasının gerekliliğine vurgu yapan Tatar, Kıbrıslı Türklere ekonomik vaatlerle herhangi bir çözümün empoze edilemeyeceğini kaydetti. 

Egemen eşitliğe dayalı bir çözümün Kıbrıslı Rumların da yararına olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, hidrokarbon konusunda asla denklem dışında tutulamayacak Türkiye’nin bölgenin en güçlü ve lider ülkesi olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının ardından Türkiye ve KKTC halkları arasında yakınlaşmaya özen gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu durumun Kıbrıslı Türklere siyaseten ve ekonomik açıdan büyük güç verdiğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin güçlenerek, yaşayabilmesinin Türkiye’nin güvenliği açısından da oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Federal modelde bir çözümün referanduma sunulmasından 13 sene sonra İsviçre’nin Crans Montana şehrinde yapılan zirvede federasyon anlayışının tekrar çöktüğüne işaret eden Tatar, artık egemen eşitliğe dayalı bir çözümün müzakere masasına götürülmesinin önemli olduğunu belirtti.

Tatar, Türkiye’nin garantörlük hakkından asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

“ESAS HEDEF; MİLLİ BEKAMIZDIR”

Cumhurbaşkanı Tatar, ilk gençlik yıllarından bugüne kadar Kıbrıs’ta iki ayrı devleti savunan biri olarak halkın desteğiyle Cumhurbaşkanı seçildiğinin altını çizdi. 

Dost ülkelerle ilişkiler geliştirilerek, daha güçlenecek KKTC’nin bugün sağlıktan eğitime her alanda yüz binlerce insana hizmet verdiğini ve bir devlet olmanın tüm gerekliliklerini yerine getirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, herkesin devlete sahip çıkması gerektiğini dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Milli Mücadele yıllarında Kıbrıslı Türklerin verdiği tarihsel mücadeleye değinerek “Esas hedef, Milli bekamızdır” dedi.

Video konferansa Şht. Aileleri ve Malül Gaziler Derneği adına Gürsel Benan, Maraş Derneği adına Yasin Yeni, Dr. Küçük Hareketi adına Alihan Çakır, Elazığlılar Derneği adına Yunus Ataş, Akhıskalılar Derneği adına Hakan Uygun, Mücahit Komutanları Derneği adına Gözkamaş Ergüneş ve Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Örgütleri İletişim Koordinatörü Latif Akça katıldı.

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