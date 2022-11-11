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“Esas olan bu topraklarda bağımsız şekilde yaşayabilmemizdir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerini kabul etti.

11 Kasım 2022 Cuma 19:17
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“Esas olan bu topraklarda bağımsız şekilde yaşayabilmemizdir”



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, kabuldeki konuşmasında, gençlerin başarısının devam etmesi için devletin de her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 10 Kasım Atatürk’ü anma programında yer alan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin çok sesli korosu ve öğretmenlerini, ortaya koydukları performanstan dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar bugün KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesinin, Kıbrıs Türk halkı ve devleti adına çok büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na gayretlerinden dolayı bir kez daha teşekkür etti. 

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC, bir var olma mücadelesi içerisindedir. Bunun anlamı çok büyüktür. Esas olan, bizim bu topraklarda bağımsız ve özgür bir şekilde yaşayabilmemizdir. KKTC, önemlidir. Biz başka bir milletin boyunduruğu altında yaşamadık. Her zaman bağımsızlık için mücadele verdik. KKTC, üzerinde titrediğimiz onurumuzu, egemenliğimizi bize vermektedir. 

Atatürk’ün çizdiği yol, bize ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyet, halkın birlikte hareket etmesi demektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bize verdiği destek, bizim için önemlidir.”

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Cumhurbaşkanı Ersin TatarBağımsızAnadolu Güzel Sanatlar Lisesi
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