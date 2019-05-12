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Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği hukuki süreç başlatıyor

“Taşınmaz mallar üzerinde siyasi pazarlık yapılmasına izin vermeyeceğiz”

12 Mayıs 2019 Pazar 12:54
Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği hukuki süreç başlatıyor
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Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği, “eşdeğer haklarının verilmesini sağlamadığı, usulsüz bir takım uygulamaları sürdürdüğü” gerekçesiyle hükümet aleyhine hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği, bu konuda salı günü saat 11.00’de Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Merkezi’nde eşdeğercilerin katılımıyla bir toplantı düzenleneceğini, tüm eşdeğercilerin bu toplantıya davetli olduğunu bildirdi.
Hiç tazmin edilmemiş 5 bin, kısmen tazmin edilmiş 3 bin dosya sahibi bulunduğunu belirten dernek yönetimi, yaklaşık 60 bin eşdeğercinin mülkiyet hakkının devlet eliyle gasp edildiğini savundu.

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Dernek Yönetim Kurulu, yazılı açıklamasında, bu konuda hukuka aykırı uygulamalar olduğunu öne sürdü, bunların iptal edilmesini, görev ihmali ve yasa dışı işlem yapanlar hakkında yasal kovuşturma başlatılmasını ve hukuk kuralları temelinde eşdeğer hakkının iade edilmesini talep etti.

TAŞINMAZ MALLAR ÜZERİNDE SİYASİ PAZARLIK YAPILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”
Açıklamada, şunlar da kaydedildi:
“Hükümetten anayasada öngörüldüğü şekilde eşdeğer hakkının verilmesini, usulsüz kiralama ve tahsis uygulamalarının iptal edilmesini ve yeni kanun dışı uygulamaların durdurulmasını talep ettik. Yanıt veya randevu alamadığımız gibi uyarılarımız da dikkate alınmadı, Anayasa çiğnendi. Eşdeğer hakkının verilmesini sağlayamayan ancak usulsüz uygulamaları devam ettiren Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İskan Komitesi Başkanlığı ve İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü Anayasal suç işledi. Kendi halkına adalet sağlayamayan KKTC yönetiminin, Kıbrıs görüşmeleri bağlamında Kıbrıs Türk halkının meşru mülkiyet hakkını koruyabilecek kapasiteye sahip olamayacağı kanaatindeyiz. KKTC anayasasının emredici kuralları temelinde eşdeğer hakkımızın verilmemesi durumunda Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmelerde sahip olduğumuz taşınmaz mallar üzerinde siyasi pazarlık yapılmasına izin vermemekte kararlıyız.”

Dernek yönetimi talep ve önerilerini ise şu şekilde aktardı:
“Eşdeğer işlemlerinin ivedilikle başlatılması, puan değerlerinde yaratılan adaletsizliğin giderilmesi, eşdeğer amaçları dışına çıkarılmış veya tahsis edilmiş kaynakların tespit edilmesi ve eşdeğer kapsamına alınması, KKTC’de 1974 sonrası terk edilmiş taşınmaz malların tahsis envanterinin çıkarılması, 44 yıllık gelir kaybının tazmin edilmesi, kamudaki eşdeğer uygulamalarına ilişkin icraatlar incelenmesi, yargı yolunun açılması, derneğin eşdeğer çalışmalarında yer alması.”

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Eşdeğer Mal Hak Sahipleri DerneğiTaşınmaz MallarHaberGündemKıbrıs
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